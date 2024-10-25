Владислав Постников © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге начали сносить дома на самом дорогом участке КРТ.Право застраивать участок в районе пересечения улиц Вилонова и Учителей в Пионерском микрорайоне московский девелопер «Самолет» получил осенью 2023 года в результате торгов.Торги между девелоперами длились трое суток и стали рекордными для Екатеринбурга как по продолжительности, так и по размеру увеличения суммы лота — девелопер-победитель предложил за землю 225,9 млн рублей, что в 450 раз выше стартовой цены (500,6 тысяч рублей). Ни в одних других торгах за комплексное развитие территории (КРТ) в Екатеринбурге подобного не наблюдалось.На участке несколько двухэтажек 1950-х годов постройки и недострой бизнес-центра. Застройщик планирует здесь возвести четыре отдельно стоящих здания переменной этажности от 14 до 32 этажей с общим числом 800 квартир.