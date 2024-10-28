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В Нижнесергинском районе отремонтировали памятник участникам ВОВ только после вмешательства прокуратуры

16.18 Пятница, 1 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнесергинском районе памятник участникам Великой Отечественной войны отремонтировали только после вмешательства прокуратуры.

О ненадлежащем состоянии памятника в прокуратуру сообщил житель деревни Уфа-Шигири. Так, по данным областной прокуратуры, на памятнике не читались имена и фамилии участников войны.

«Установлено, что основание конструкции памятника серьезно повреждено, монументальная плита частично разрушена, из-за чего фамилии и имена воинов-героев не поддавались прочтению. Кроме того, ограждение памятника находилось в разрушенном состоянии», — сообщили в надзорном ведомстве.

Главе Михайловского муниципального образования было внесено представление об устранении нарушений. В итоге памятник отремонтировали в октябре.

«Проведены работы по ремонту памятника, восстановлению и увековечению имен героев, павших в боях за защиту Отечества», — говорится в сообщении ведомства.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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19:34 На прошлой неделе свердловчане традиционно не пристёгивались ремнями безопасности
19:18 В ревдинском пожаре погиб человек
19:07 Серовский ДК Железнодорожников не прошёл санэпидем-проверку
18:49 Программу чувственных мультфильмов покажут в самом эротичном из музеев Екатеринбурга
18:29 «Сладкая» кража совершена в одном из екатеринбургских магазинов
17:55 Квалифицированной ЭП в Екатеринбурге чаще всего пользуются в сфере торговли
17:53 В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 14-летний мальчик
17:37 17 лет запросило гособвинение сотруднику Уралвагонзавода по делу о госизмене
17:01 В 13 екатеринбургских ЖК провели интернет со скоростью до одного гигабайта
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