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В Нижнесергинском районе отремонтировали памятник участникам ВОВ только после вмешательства прокуратуры
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнесергинском районе памятник участникам Великой Отечественной войны отремонтировали только после вмешательства прокуратуры.
О ненадлежащем состоянии памятника в прокуратуру сообщил житель деревни Уфа-Шигири. Так, по данным областной прокуратуры, на памятнике не читались имена и фамилии участников войны.
«Установлено, что основание конструкции памятника серьезно повреждено, монументальная плита частично разрушена, из-за чего фамилии и имена воинов-героев не поддавались прочтению. Кроме того, ограждение памятника находилось в разрушенном состоянии», — сообщили в надзорном ведомстве.
Главе Михайловского муниципального образования было внесено представление об устранении нарушений. В итоге памятник отремонтировали в октябре.
«Проведены работы по ремонту памятника, восстановлению и увековечению имен героев, павших в боях за защиту Отечества», — говорится в сообщении ведомства.
О ненадлежащем состоянии памятника в прокуратуру сообщил житель деревни Уфа-Шигири. Так, по данным областной прокуратуры, на памятнике не читались имена и фамилии участников войны.
«Установлено, что основание конструкции памятника серьезно повреждено, монументальная плита частично разрушена, из-за чего фамилии и имена воинов-героев не поддавались прочтению. Кроме того, ограждение памятника находилось в разрушенном состоянии», — сообщили в надзорном ведомстве.
Главе Михайловского муниципального образования было внесено представление об устранении нарушений. В итоге памятник отремонтировали в октябре.
«Проведены работы по ремонту памятника, восстановлению и увековечению имен героев, павших в боях за защиту Отечества», — говорится в сообщении ведомства.
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