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Маленькая жительница города Реж получит от детсада компенсацию за полученную травму
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Реже суд, рассмотрев иск городского прокурора, взыскал с одного из детских садов компенсацию морального вреда в пользу маленькой воспитанницы этого учреждения. Весной этого года девочка получила травму на территории детсада.
Ответчиком в деле о компенсации морального вреда выступал «Спутник» — муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №24. Сначала в ходе прокурорской проверки было установлено, а затем в суде доказано, что 31 мая текущего года девочка 2021 года рождения запнулась на неровном покрытии, упала и ударилась головой о металлический забор, огораживающий территорию «Спутника». Травма, полученная ею при этом, была хоть и лёгкой, но потребовала наложения швов и вызвала у пострадавшей сильную боль.
В целях защиты прав травмированного ребёнка Режевской городской прокурор направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. И суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с детсада компенсацию в размере ста тысяч рублей. Тем самым суд напомнил, что российские законы возлагают на дошкольные образовательные организации обязанность присматривать за воспитанниками во время их пребывания в учреждении. Ответственность за безопасность детей, за их жизнь и здоровье тоже лежит на детских садах.
Ответчиком в деле о компенсации морального вреда выступал «Спутник» — муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №24. Сначала в ходе прокурорской проверки было установлено, а затем в суде доказано, что 31 мая текущего года девочка 2021 года рождения запнулась на неровном покрытии, упала и ударилась головой о металлический забор, огораживающий территорию «Спутника». Травма, полученная ею при этом, была хоть и лёгкой, но потребовала наложения швов и вызвала у пострадавшей сильную боль.
В целях защиты прав травмированного ребёнка Режевской городской прокурор направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. И суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с детсада компенсацию в размере ста тысяч рублей. Тем самым суд напомнил, что российские законы возлагают на дошкольные образовательные организации обязанность присматривать за воспитанниками во время их пребывания в учреждении. Ответственность за безопасность детей, за их жизнь и здоровье тоже лежит на детских садах.
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