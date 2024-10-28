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Абонентов МТС будут предупреждать о телефонном мошенничестве во время звонков
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Цифровая экосистема МТС запустила функцию «Безопасный звонок» для защиты от телефонных мошенников. Теперь звонки абонентов будет анализировать искусственный интеллект, который научен реагировать на подозрительных собеседников и предупреждать о возможном мошенничестве.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители цифровой экосистемы, искусственный интеллект разработан на основе Big Data МТС. Если ИИ заметит подозрительную активность со стороны собеседника, он предупредит абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе. Сообщается, что программа способна распознать телефонного афериста в течении первой минуты разговора.
По данным цифровой экосистемы, наибольшая активность мошенников приходится на будни. Чаще всего они звонят с 14.00 до 16.00. Реже звонки от аферистов поступают в выходные дни вечером. Как правило, мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), представителями социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также банков (5%) и других ведомств.
Как рассказали Вечерним ведомостям представители цифровой экосистемы, искусственный интеллект разработан на основе Big Data МТС. Если ИИ заметит подозрительную активность со стороны собеседника, он предупредит абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе. Сообщается, что программа способна распознать телефонного афериста в течении первой минуты разговора.
По данным цифровой экосистемы, наибольшая активность мошенников приходится на будни. Чаще всего они звонят с 14.00 до 16.00. Реже звонки от аферистов поступают в выходные дни вечером. Как правило, мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), представителями социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также банков (5%) и других ведомств.
«Против НЛП-технологий телефонных мошенников часто не может устоять ни острый детский ум, ни мудрость стариков, ни расчётливость взрослого человека. МТС постоянно работает над технологиями для защиты своих абонентов. Имея в своей памяти десятки тысяч алгоритмов словесного обмана и постоянно пополняя эту "библиотеку", искусственный интеллект способен предупредить абонента о грозящей ему опасности»,
– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
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