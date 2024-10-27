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В Екатеринбурге в БЦ «Рифей» проведут пожарные учения с участием МЧС
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге в здании бизнес-центра «Рифей» в районе 16.00 пройдут пожарные учения с участием специалистов МЧС.
Как рассказали в пресс-службе свердловского управления МЧС, у огнеборцев пройдёт практическая тренировка по ликвидации пожара в здании на Московской, 54 с эвакуацией людей при помощи пожарно-спасательной техники.
Как рассказали в пресс-службе свердловского управления МЧС, у огнеборцев пройдёт практическая тренировка по ликвидации пожара в здании на Московской, 54 с эвакуацией людей при помощи пожарно-спасательной техники.
«Специалисты МЧС России просят жителей Екатеринбурга сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев»,
– сказали в ведомстве.
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