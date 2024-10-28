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Перевозчика из Нижнего Тагила уличили в выплате зарплат водителям ниже МРОТ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле один из местных перевозчиков платил своим водителям зарплату ниже МРОТа. Он получил предостережение о недопустимости нарушений.
Как сообщает Tagilcity.ru, ссылаясь на инспекцию труда, водителям платили зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного государством. По закону работодатель не имеет права платить сотруднику, работающему при полном рабочем дне и полной ставке, меньше этой суммы.
Издание также пишет, что ранее местные жители жаловались, что автобусы, которые обслуживает этот перевозчик, в вечернее время проезжают мимо остановок, не останавливаясь на них.
Как сообщает Tagilcity.ru, ссылаясь на инспекцию труда, водителям платили зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного государством. По закону работодатель не имеет права платить сотруднику, работающему при полном рабочем дне и полной ставке, меньше этой суммы.
Издание также пишет, что ранее местные жители жаловались, что автобусы, которые обслуживает этот перевозчик, в вечернее время проезжают мимо остановок, не останавливаясь на них.
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