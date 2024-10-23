Возрастное ограничение 18+
РМК пообещала купить трёхкомнатную квартиру для матери и сыновей убитой в Коркино Елены Сарафановой
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
«Русская медная компания» (РМК), штаб-квартира которой находится в столице Урала, пообещала приобрести трёхкомнатную квартиру для матери и сыновей убитой в Челябинской области в Коркино Елены Сарафановой.
По его словам, помещение поедут смотреть уже сегодня. Также, с его слов, мать погибшей будет получать от благотворительного фонда РМК ежемесячное пособие в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, что после убийства матери двоих детей, которая работала таксистом, возле дома, где проживал 17-летний подозреваемый, начались беспорядки и погромы. На улицу выходило около 150 человек. После этого, так как ситуация вызвала общественный резонанс, челябинский губернатор дал поручение администрации городского округа оказать поддержку семье погибшей.
«Недавняя трагедия в Коркино никого не оставила равнодушным. Посильную помощь семье убитой женщины оказывают всем миром. Русская медная компания не могла остаться в стороне. Руководство приняло решение купить трёхкомнатную квартиру матери Елены, где она будет проживать с внуками»,
– приводят слова директора обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолия Еремина в 74.ru.
По его словам, помещение поедут смотреть уже сегодня. Также, с его слов, мать погибшей будет получать от благотворительного фонда РМК ежемесячное пособие в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, что после убийства матери двоих детей, которая работала таксистом, возле дома, где проживал 17-летний подозреваемый, начались беспорядки и погромы. На улицу выходило около 150 человек. После этого, так как ситуация вызвала общественный резонанс, челябинский губернатор дал поручение администрации городского округа оказать поддержку семье погибшей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о смерти 11-классника в Екатеринбурге
23 октября 2024
23 октября 2024
Фестиваль STENOGRAFIA и фонд «Дорогами добра» 4 ноября проведут благотворительную ярмарку в Екатеринбурге
29 октября 2024
29 октября 2024