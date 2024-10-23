РМК пообещала купить трёхкомнатную квартиру для матери и сыновей убитой в Коркино Елены Сарафановой

приводят слова директора обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолия Еремина в 74.ru.

«Недавняя трагедия в Коркино никого не оставила равнодушным. Посильную помощь семье убитой женщины оказывают всем миром. Русская медная компания не могла остаться в стороне. Руководство приняло решение купить трёхкомнатную квартиру матери Елены, где она будет проживать с внуками»,