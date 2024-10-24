Фестиваль STENOGRAFIA и фонд «Дорогами добра» 4 ноября проведут благотворительную ярмарку в Екатеринбурге





– рассказали организаторы. «20% с продаж пойдут на благотворительность – в фонд "Дорогами добра". В маркете также примут участие: бренд винтажной и апсайкл-одежды Twinsis Vintage, магазин «Книги, кофе и другие измерения», селективные секонд-хэнды fckngclothes и T’ЁРН»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В следующий понедельник, 4 ноября, в фонде «Дорогами добра» пройдёт благотворительная ярмарка, организованная вместе с командой фестиваля STENOGRAFIA, на которой можно будет приобрести вещи от уральских апсайкл-проектов, секондов и винтажных магазинов.Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы благотворительной ярмарки, там также будет представлена коллекция одежды от фестиваля STENOGRAFIA.Само мероприятие пройдет под виниловый сет от диджея Ильи Калина.Кроме этого, на ярмарке будет работать буккросинг. Каждый желающий сможет принести книги, которые пылятся дома, и взять взамен другие. На мероприятии также принимают пластиковые крышки с маркировкой 2, 4 или 5, от продуктов питания, косметики, бытовой химии, а также капсулы (например, от бахил или шоколада). Их можно передать в фонд переработку. Все вырученные средства фонд направит на помощь детям с опытом сиротства.Подчеркивается, что в этой акции не участвуют крышки от кофейных стаканчиков, металлические крышки, мелкие игрушки и их части, зажигалки, трубочки, ручки и колпачки.У гостей также будет возможность помочь в преображении гаража фонда «Дорогами добра», где хранится вторсырье до того, как оно отправится на переработку. Специально для этой ярмарки уральская художница Наталья Пастухова создаст эскиз, как для арт-объекта. Затем можно будет вместе познакомиться с уральской и мировой анимацией, подобранной командой «Светлые Истории».Благотворительная ярмарка будет проходить на площадке фонда по адресу: улица Шарташская, 21 с 14.00 до 19.00.