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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением подростка в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением на 16-летнего подростка двоих мужчин. Ранее в СМИ сообщали, что юноша заступился за школьниц.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл на Вайнера. По данным Е1, молодой человек гулял со своим другом, когда заметил, как двое мужчин, стали приставать к двум девочкам. Он подошёл к ним, чтобы сделать замечание, и завязалась драка. После неё у подростка диагностировали сотрясение мозга.
По неподтверждённой информации, что напавшие были иностранцами.
Свердловские следователи уже проводят проверку.
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл на Вайнера. По данным Е1, молодой человек гулял со своим другом, когда заметил, как двое мужчин, стали приставать к двум девочкам. Он подошёл к ним, чтобы сделать замечание, и завязалась драка. После неё у подростка диагностировали сотрясение мозга.
По неподтверждённой информации, что напавшие были иностранцами.
Свердловские следователи уже проводят проверку.
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