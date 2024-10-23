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Прокуратура уличила предприятие Нижней Туры в загрязнении реки

10.44 Вторник, 29 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижней Туре нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура зафиксировала сброс сточный вод в реку Тура местным МУП «Искра», которое обслуживает системы водоснабжения и водоотведения в городе.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе областной прокуратуры, очистные сооружения, переданные предприятию администрацией Нижнетуринского городского округа на праве оперативного управления, находятся в плохом состоянии. Так, например, насосное оборудование изношено, станция биологической очистки не эксплуатируется. Контроль за своевременным обеззараживанием сточных вод тоже отсутствует.

Нарушения прокуратура фиксировала ещё в 2023 году, когда в реке были зафиксировано превышение нормативов загрязняющих веществ по таким показателям как аммиак, нефтепродукты, железо, медь, цинк и иных.

«Несмотря на вышеперечисленные обстоятельства, связанные с неисправным состоянием очистных сооружений, ни администрацией, как собственником данного имущества, ни МУП "Искра" мер к ремонту или созданию новых очистных сооружения, требующих значительных финансовых затрат, не принималось»,

– подчеркнули в ведомстве.


Кроме этого, предприятие до сих пор не предоставило свои объекты на государственный учёт, что также является нарушением.

В связи с многочисленными нарушениями прокурор направил в суд исковое заявление к администрации Нижнетуринского городского округа и МУП «Искра» о возложении обязанности поставить на учёт свои объекты и выполнить работы по строительству объектов системы водоотведения для недопущения дальнейшего загрязнения реки, а также о запрете на несанкционированный сброс сточных вод. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, но решение пока не вступило в силу.

Известно также, что директор предприятия был оштрафован за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений (ст. 8.1 КоАП РФ), невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ст. 8.46 КоАП РФ), и за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты (ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ).


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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