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УрФУ поддержал идею установки памятной доски группе «Агата Кристи» на здании радиофака
Фото: Центр культурного наследия «Денежкин камень»
Уральский федеральный университет имени Ельцина поддержал идею установки памятной доски группе «Агата Кристи» на здании одного из своих институтов.
Доску хотят разместить на здании Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ) на улице Мира. Раньше этот институт назывался Радиотехническим факультетом УПИ. Именно под названием «РТФ УПИ» и зародилась 40 лет назад рок-группа, впоследствии ставшая известной на всю страну как «Агата Кристи».
Инициатива принадлежит центру культурного наследия «Денежкин камень» и Олегу Гененфельду — экс-директору и автору песен ещё одной екатеринбургской рок-группы, «Смысловые галлюцинации».
Будут ли согласовывать доску с автором большинства хитов «Агаты Кристи», Глебом Самойловым, не сообщается. После распада группы братья Самойловы конфликтуют друг с другом и не выступают вместе. Глеб Самойлов даже пытался запретить Вадиму исполнять песни его авторства на своих концертах. Разошлись позиции у братьев и по отношению к вооружённому конфликту на территории Укрaины. «Наша байда с Вадиком началась не из-за денег. Я был против того, чтобы мои песни, написанные именно мною в группе «Агата Кристи», звучали на политических и военных мероприятиях. Тем более что я часто выступал на противоположных», — говорил Глеб Самойлов.
Вадим Самойлов в последние годы часто выступает на прогосударственных мероприятиях. Концерты Глеба и его группы The Matrixx же, наоборот, отменяют после доносов.
В августе Роспатент отказал Вадиму Самойлову в регистрации на своё имя товарного знака «Агата Кристи».
В августе этого года, на заседании «Совета неравнодушных» мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал инициативу Генефельда установить в городе памятник ещё одному члену Свердловского рок-клуба — режиссёру Алексею Балабанову. В «Денежкином камне» сообщили, что рассчитывают установить памятник к 18 мая 2025 года — в этот день исполняется 12 лет со дня смерти режиссёра.
Доску хотят разместить на здании Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ) на улице Мира. Раньше этот институт назывался Радиотехническим факультетом УПИ. Именно под названием «РТФ УПИ» и зародилась 40 лет назад рок-группа, впоследствии ставшая известной на всю страну как «Агата Кристи».
Инициатива принадлежит центру культурного наследия «Денежкин камень» и Олегу Гененфельду — экс-директору и автору песен ещё одной екатеринбургской рок-группы, «Смысловые галлюцинации».
Сейчас идут технические согласования. Автором макета памятной доски выступил известный, особенно в рок-среде, дизайнер, кинорежиссёр, продюсер Олег Ракович. Мы также находимся на связи с Вадимом Самойловым для выбора даты установки и организации церемонии открытия в 2025 году.
— сообщили на страницах центра в соцсетях.
Будут ли согласовывать доску с автором большинства хитов «Агаты Кристи», Глебом Самойловым, не сообщается. После распада группы братья Самойловы конфликтуют друг с другом и не выступают вместе. Глеб Самойлов даже пытался запретить Вадиму исполнять песни его авторства на своих концертах. Разошлись позиции у братьев и по отношению к вооружённому конфликту на территории Укрaины. «Наша байда с Вадиком началась не из-за денег. Я был против того, чтобы мои песни, написанные именно мною в группе «Агата Кристи», звучали на политических и военных мероприятиях. Тем более что я часто выступал на противоположных», — говорил Глеб Самойлов.
Вадим Самойлов в последние годы часто выступает на прогосударственных мероприятиях. Концерты Глеба и его группы The Matrixx же, наоборот, отменяют после доносов.
В августе Роспатент отказал Вадиму Самойлову в регистрации на своё имя товарного знака «Агата Кристи».
Ответ УрФУ на предложение установить памятную доску «Агате Кристи»
В августе этого года, на заседании «Совета неравнодушных» мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал инициативу Генефельда установить в городе памятник ещё одному члену Свердловского рок-клуба — режиссёру Алексею Балабанову. В «Денежкином камне» сообщили, что рассчитывают установить памятник к 18 мая 2025 года — в этот день исполняется 12 лет со дня смерти режиссёра.
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