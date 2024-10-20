УрФУ поддержал идею установки памятной доски группе «Агата Кристи» на здании радиофака

сообщили на страницах центра в соцсетях.

Сейчас идут технические согласования. Автором макета памятной доски выступил известный, особенно в рок-среде, дизайнер, кинорежиссёр, продюсер Олег Ракович. Мы также находимся на связи с Вадимом Самойловым для выбора даты установки и организации церемонии открытия в 2025 году.