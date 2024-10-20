Возрастное ограничение 18+

УрФУ поддержал идею установки памятной доски группе «Агата Кристи» на здании радиофака

22.54 Понедельник, 28 октября 2024
Фото: Центр культурного наследия «Денежкин камень»
Уральский федеральный университет имени Ельцина поддержал идею установки памятной доски группе «Агата Кристи» на здании одного из своих институтов.

Доску хотят разместить на здании Института радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ) на улице Мира. Раньше этот институт назывался Радиотехническим факультетом УПИ. Именно под названием «РТФ УПИ» и зародилась 40 лет назад рок-группа, впоследствии ставшая известной на всю страну как «Агата Кристи».

Инициатива принадлежит центру культурного наследия «Денежкин камень» и Олегу Гененфельду — экс-директору и автору песен ещё одной екатеринбургской рок-группы, «Смысловые галлюцинации».

Сейчас идут технические согласования. Автором макета памятной доски выступил известный, особенно в рок-среде, дизайнер, кинорежиссёр, продюсер Олег Ракович. Мы также находимся на связи с Вадимом Самойловым для выбора даты установки и организации церемонии открытия в 2025 году.

сообщили на страницах центра в соцсетях.


Будут ли согласовывать доску с автором большинства хитов «Агаты Кристи», Глебом Самойловым, не сообщается. После распада группы братья Самойловы конфликтуют друг с другом и не выступают вместе. Глеб Самойлов даже пытался запретить Вадиму исполнять песни его авторства на своих концертах. Разошлись позиции у братьев и по отношению к вооружённому конфликту на территории Укрaины. «Наша байда с Вадиком началась не из-за денег. Я был против того, чтобы мои песни, написанные именно мною в группе «Агата Кристи», звучали на политических и военных мероприятиях. Тем более что я часто выступал на противоположных»,говорил Глеб Самойлов.

Вадим Самойлов в последние годы часто выступает на прогосударственных мероприятиях. Концерты Глеба и его группы The Matrixx же, наоборот, отменяют после доносов.

В августе Роспатент отказал Вадиму Самойлову в регистрации на своё имя товарного знака «Агата Кристи».


Ответ УрФУ на предложение установить памятную доску «Агате Кристи»


В августе этого года, на заседании «Совета неравнодушных» мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поддержал инициативу Генефельда установить в городе памятник ещё одному члену Свердловского рок-клуба — режиссёру Алексею Балабанову. В «Денежкином камне» сообщили, что рассчитывают установить памятник к 18 мая 2025 года — в этот день исполняется 12 лет со дня смерти режиссёра.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Уральский федеральный университет отметил своё 104-летие. Где он размещался 104 года назад?
20 октября 2024
Состоялась премьера нового фильма прославленного уральского режиссёра
25 октября 2024
Екатеринбурженка через суд пыталась записаться к понравившемуся ей врачу
28 октября 2024
Центр адаптации мигрантов предложили создать в Екатеринбурге
24 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбуржцы добились возможности оплачивать проезд по QR-коду СБП во всех видах наземного транспорта

Частные перевозчики, которые поначалу отказывались принимать оплату таким способом, в итоге пообещали принять участие в акции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:54 УрФУ поддержал идею установки памятной доски группе «Агата Кристи» на здании радиофака
21:09 Закрылся на ремонт Перевёрнутый дом Парка Маяковского
20:56 Сразу восемь протоколов «заработал» пьяный водитель в Верхней Пышме
20:26 Тыкву вместо билета можно будет предъявить на входе в Екатеринбургский зоопарк
19:49 Один из фигурантов дела о крупных мошеннических аферах предстанет перед Талицким судом
19:25 Для крестного хода в День народного единства перекроют несколько улиц Екатеринбурга
19:19 Известный кинематографический гимн свободе обсудят в Ельцин Центре
18:46 На одном из участков трассы между Пермью и Екатеринбургом сменилась схема движения
18:36 В Верхней Пышме прошёл ежегодный региональный форум проекта «За Самбо»
18:19 Дочь писателя Павла Бажова и мать экономиста Егора Гайдара умерла на 100-м году жизни
17:23 Екатеринбурженка через суд пыталась записаться к понравившемуся ей врачу
16:41 В Верхней Пышме девятилетняя девочка едва не осталась без пальца после игры на скалодроме
16:26 Екатеринбуржцам обещают скидку в 5% при оплате через СБП питания в детских садах
16:08 Навесы вместо снесённых в рамках реформы НТО павильонов-остановок могут не появиться и в 2025 году
15:23 В екатеринбургском Музее ИЗО на выставке «Кнопка и модернизм» покажут работы петербургского фотохудожника
15:15 Невнимательность водителя в Камышлове отправила пешехода в больницу
14:43 СМИ сообщают об увольнении почти 100 медработников из первоуральской больницы
14:11 В Свердловской области почти в полтора раза выросло число особо тяжких преступлений
13:29 В Екатеринбурге под железнодорожными путями на улице Бахчиванджи прочистили трубу
13:04 В Екатеринбурге уничтожили 1,3 тонны томатов из Узбекистана
12:43 В Тюмени по подозрению в краже металлолома задержали жителя Свердловской области
12:13 Проект «ЧО» вместе с гидами и актёрами выпустили аудиогиды по пяти районам Екатеринбурга
11:28 Погубившего семью председателя Североуральской гордумы водителя приговорили к пяти годам колонии-поселения
11:02 Бастрыкин потребовал доклад в связи с нарушением природоохранного законодательства в посёлке Покровск-Уральский
10:29 В Свердловской области работодатели стали предлагать водителям зарплату на 18% меньше, чем в начале года
09:55 Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
Все новости Свердловской области
19:42 Пять беспилотников сбиты в Липецкой области, сообщил губернатор
19:25 Пользователи рассказали о преимуществах видеоотзывов и видеорекламы при покупках онлайн
18:26 В Челябинской области проводят рейды после убийства женщины-таксиста
18:09 Онлайн-продавцы мебели в России отмечают спрос на заказы по индивидуальным параметрам
16:31 В Челябинской области семь иностранцев получили сроки по делу об убийстве подростка
16:01 За получение взятки от уральского завода арестован генерал Оглоблин, лишь весной 2024 года вышедший из колонии
20:29 На бизнес-конференции «Авито для продавцов» обсудили тренды рынка электронной коммерции
17:03 Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
16:31 Во Владимирской области депутат заключён под стражу по делу о рабском труде
15:35 Центробанк повысил ключевую ставку до 21%
15:33 В СКР установили организатора хищения имущественного комплекса Минобороны в Балашихе
14:51 Замминистра энергетики РФ Мочальников отправлен под домашний арест
14:26 СМИ: в Петербурге мужчина с ножом ворвался в гипермаркет, есть пострадавшие
13:55 В Минпросвещения РФ обсуждают введение «Разговоров о важном» в детских садах
12:34 Бастрыкин поручил передать дело об убийстве в Коркино в главное управление СКР
12:04 В МВД подтвердили задержание заместителя министра энергетики РФ
11:04 Что известно о ситуации в Коркино к этому часу
10:35 В Коркино задержан подозреваемый в покушении на двух человек
18:59 Опрос: 82% предпринимателей считают классифайды и маркетплейсы самыми эффективными инструментами для привлечения клиентов
18:50 «Звери» заявили, что им не разрешили провести концерт в Твери из-за позиции артиста
17:40 В СКР рассказали подробности покушения на губернатора Чибиса
17:23 В Краснодаре ищут мужчину, который избил полицейского и забрал у него пистолет
16:45 СМИ: «Ашан» намерен уйти из России
15:58 Мэр прокатился в автобусах после критики Матвиенко общественного транспорта Екатеринбурга
15:39 Напавшего на губернатора Мурманской области приговорили к 13 годам строгого режима
15:33 Эксперты обсудили тренды рекламного рынка и влияние технологий на индустрию
Все новости России и мира
22:54 УрФУ поддержал идею установки памятной доски группе «Агата Кристи» на здании радиофака
21:09 Закрылся на ремонт Перевёрнутый дом Парка Маяковского
20:56 Сразу восемь протоколов «заработал» пьяный водитель в Верхней Пышме
20:26 Тыкву вместо билета можно будет предъявить на входе в Екатеринбургский зоопарк
19:49 Один из фигурантов дела о крупных мошеннических аферах предстанет перед Талицким судом
19:25 Для крестного хода в День народного единства перекроют несколько улиц Екатеринбурга
19:19 Известный кинематографический гимн свободе обсудят в Ельцин Центре
18:46 На одном из участков трассы между Пермью и Екатеринбургом сменилась схема движения
18:36 В Верхней Пышме прошёл ежегодный региональный форум проекта «За Самбо»
18:19 Дочь писателя Павла Бажова и мать экономиста Егора Гайдара умерла на 100-м году жизни
17:23 Екатеринбурженка через суд пыталась записаться к понравившемуся ей врачу
16:41 В Верхней Пышме девятилетняя девочка едва не осталась без пальца после игры на скалодроме
16:26 Екатеринбуржцам обещают скидку в 5% при оплате через СБП питания в детских садах
16:08 Навесы вместо снесённых в рамках реформы НТО павильонов-остановок могут не появиться и в 2025 году
15:40 Ученые Пермского политеха выяснили, как деградируют используемые в медицине полимеры PEEK и PLA
15:23 В екатеринбургском Музее ИЗО на выставке «Кнопка и модернизм» покажут работы петербургского фотохудожника
15:15 Невнимательность водителя в Камышлове отправила пешехода в больницу
14:43 СМИ сообщают об увольнении почти 100 медработников из первоуральской больницы
14:11 В Свердловской области почти в полтора раза выросло число особо тяжких преступлений
13:29 В Екатеринбурге под железнодорожными путями на улице Бахчиванджи прочистили трубу
13:04 В Екатеринбурге уничтожили 1,3 тонны томатов из Узбекистана
12:43 В Тюмени по подозрению в краже металлолома задержали жителя Свердловской области
12:13 Проект «ЧО» вместе с гидами и актёрами выпустили аудиогиды по пяти районам Екатеринбурга
11:28 Погубившего семью председателя Североуральской гордумы водителя приговорили к пяти годам колонии-поселения
11:12 В Перми прошел благотворительный концерт, организованный фондом «Добровольцы Донбасса»
11:02 Бастрыкин потребовал доклад в связи с нарушением природоохранного законодательства в посёлке Покровск-Уральский
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK