Для крестного хода в День народного единства перекроют несколько улиц Екатеринбурга

сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.

В праздник Казанской иконы Божией Матери (День народного единства, 4 ноября 2024 года), в Екатеринбурге будет совершена архиерейская Божественная литургия, после которой духовенство и миряне во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением пройдут крестным ходом к Храму-Памятнику на Крови, где совершат праздничный молебен