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Для крестного хода в День народного единства перекроют несколько улиц Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В День народного единства (4 ноября) ради проведения православными верующими крестного хода на время перекроют некоторые улицы в центре Екатеринбурга.
Литургия начнётся в Свято-Троицком кафедральном соборе в 9.00. Перекрытия должны продлиться максимум час – с 11.30 до 12.30.
Крестный ход пройдёт от кафедрального Свято-Троицкого собора до Храма на крови.
Из-за не завершившегося в срок ремонта улицы Гоголя маршрут чуть удлинится — колонная пройдёт по соседней, параллельной ей улице Горького.
Всего перекрытие затронет следующие участки улиц:
— Розы Люксембург от Свято-Троицкого собора до Куйбышева;
— Куйбышева от Розы Люксембург до Горького;
— Горького от Куйбышева до Малышева;
— Малышева от Горького до Пушкина;
— Пушкина от Малышева до Ленина;
— Ленина от Пушкина до Толмачева;
— Толмачёва от Ленина до Первомайской;
— Царская от Первомайской до Храма на Крови.
В праздник Казанской иконы Божией Матери (День народного единства, 4 ноября 2024 года), в Екатеринбурге будет совершена архиерейская Божественная литургия, после которой духовенство и миряне во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением пройдут крестным ходом к Храму-Памятнику на Крови, где совершат праздничный молебен
— сообщается на сайте Екатеринбургской епархии.
Литургия начнётся в Свято-Троицком кафедральном соборе в 9.00. Перекрытия должны продлиться максимум час – с 11.30 до 12.30.
Крестный ход пройдёт от кафедрального Свято-Троицкого собора до Храма на крови.
Из-за не завершившегося в срок ремонта улицы Гоголя маршрут чуть удлинится — колонная пройдёт по соседней, параллельной ей улице Горького.
Всего перекрытие затронет следующие участки улиц:
— Розы Люксембург от Свято-Троицкого собора до Куйбышева;
— Куйбышева от Розы Люксембург до Горького;
— Горького от Куйбышева до Малышева;
— Малышева от Горького до Пушкина;
— Пушкина от Малышева до Ленина;
— Ленина от Пушкина до Толмачева;
— Толмачёва от Ленина до Первомайской;
— Царская от Первомайской до Храма на Крови.
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