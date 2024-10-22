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Тыкву вместо билета можно будет предъявить на входе в Екатеринбургский зоопарк
Фото: Екатеринбургский зоопарк / зоопарк.екатеринбург.рф
Несмотря на попытки «охранителей» вытравить в россиянах желание праздновать «чуждый» Хэллоуин, в стране уже сложились свои традиции, так или иначе связанные с Кануном дня всех святых и его символикой. Укрепилась такая традиция и в Екатеринбургском зоопарке.
В последний день октября Екатеринбургский зоопарк отмечает День тыквы. Главный символ Хэллоуина здесь превращается… в проходку, которую можно предъявить на входе вместо билета. Делается это не столько ради забавы, сколько в качестве возможности лишний раз разнообразить рацион обитателей зверинца: собранные с посетителей тыквы разных размеров отправятся затем в кормушки к животным.
В этом году на День тыквы в зоопарке устроят показательные кормления сурикатов. Понаблюдать за жующими симпатичными экзотами можно будет на первом этаже «Южного» павильона. Сурикаты свой «публичный» обед получат в два часа дня, а через полчаса этажом выше такое же показательное кормление пройдёт и у мангустов.
В этот же день в «Южном» павильоне пройдёт и «Час открытых зверей». Это ещё одна из недавно сложившихся традиций Екатеринбургского зоопарка — посетителям дают плотнее повзаимодействовать с прирученными животными.
День Тыквы входит в программу осенних каникул, подготовленную для детей школьного возраста. С остальными мероприятиями этой программы можно ознакомиться в ВК-сообществе Екатеринбургского зоопарка.
В последний день октября Екатеринбургский зоопарк отмечает День тыквы. Главный символ Хэллоуина здесь превращается… в проходку, которую можно предъявить на входе вместо билета. Делается это не столько ради забавы, сколько в качестве возможности лишний раз разнообразить рацион обитателей зверинца: собранные с посетителей тыквы разных размеров отправятся затем в кормушки к животным.
В этом году на День тыквы в зоопарке устроят показательные кормления сурикатов. Понаблюдать за жующими симпатичными экзотами можно будет на первом этаже «Южного» павильона. Сурикаты свой «публичный» обед получат в два часа дня, а через полчаса этажом выше такое же показательное кормление пройдёт и у мангустов.
В этот же день в «Южном» павильоне пройдёт и «Час открытых зверей». Это ещё одна из недавно сложившихся традиций Екатеринбургского зоопарка — посетителям дают плотнее повзаимодействовать с прирученными животными.
День Тыквы входит в программу осенних каникул, подготовленную для детей школьного возраста. С остальными мероприятиями этой программы можно ознакомиться в ВК-сообществе Екатеринбургского зоопарка.
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