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Навесы вместо снесённых в рамках реформы НТО павильонов-остановок могут не появиться и в 2025 году
Реформа НТО в Екатеринбурге добавляет всё больше неудобств горожанам
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Навесы на месте снесённых в рамках «реформы НТО» павильонов на остановках общественного транспорта в Екатеринбурге могут не появиться ни в 2024, ни в 2025 году. Это следует из ответа городской администрации депутату гордумы Константину Киселёву — на его обращение, касающееся снесённого павильона на автобусной и троллейбусной остановке «проспект Ленина».
Напомним, павильон рядом со зданием УрГПУ на Карла Либкнехта, 9 снесли в начале июня. Несколько дней на его месте были разбросаны горы мусора. В конце сентября главный редактор Вечерних ведомостей Владислав Постников обратил внимание в своём телеграм-канале, что нового навеса на месте снесённой остановки в центре города так и не появилось. На отсутствие навесов в этом и других местах жаловались и читатели Вечерних ведомостей.
Депутат гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселёв решил спросить у администрации, когда будет установлен новый навес на остановке «проспект Ленина». На что исполняющий обязанности председателя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Яскевич ответил, что в 2024 году появления навеса на этой остановке можно не ждать — он включён в муниципальную программу лишь на 2025—2026 годы. Более точную дату установки в мэрии не назвали.
Ответ руководителя департамента транспорта по поводу отсутствия навеса на остановке «проспект Ленина»[/center]
Напомним, избавление автобусных остановок от торговых киосков и павильонов — часть масштабной реформы нестационарной торговли, которую проводит администрация Екатеринбурга под кураторством вице-мэра Дмитрия Ноженко. В мэрии примерно год назад заявили, что абсолютно все торговые объекты на остановках общественного транспорта должны быть снесены.
Напомним, павильон рядом со зданием УрГПУ на Карла Либкнехта, 9 снесли в начале июня. Несколько дней на его месте были разбросаны горы мусора. В конце сентября главный редактор Вечерних ведомостей Владислав Постников обратил внимание в своём телеграм-канале, что нового навеса на месте снесённой остановки в центре города так и не появилось. На отсутствие навесов в этом и других местах жаловались и читатели Вечерних ведомостей.
Депутат гордумы Екатеринбурга от «Яблока» Константин Киселёв решил спросить у администрации, когда будет установлен новый навес на остановке «проспект Ленина». На что исполняющий обязанности председателя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Яскевич ответил, что в 2024 году появления навеса на этой остановке можно не ждать — он включён в муниципальную программу лишь на 2025—2026 годы. Более точную дату установки в мэрии не назвали.
Ответ руководителя департамента транспорта по поводу отсутствия навеса на остановке «проспект Ленина»[/center]
Напомним, избавление автобусных остановок от торговых киосков и павильонов — часть масштабной реформы нестационарной торговли, которую проводит администрация Екатеринбурга под кураторством вице-мэра Дмитрия Ноженко. В мэрии примерно год назад заявили, что абсолютно все торговые объекты на остановках общественного транспорта должны быть снесены.
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