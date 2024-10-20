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Дочь писателя Павла Бажова и мать экономиста Егора Гайдара умерла на 100-м году жизни
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
99-летняя Ариадна Бажова-Гайдар скончалась сегодня после несчастного случая, произошедшего в её квартире накануне, 27 октября, пишет «МК». Пожилая женщина упала, встав с кровати и получила перелом шейки бедра. Утром сиделка обнаружила, что Бажова-Гайдар не подаёт признаки жизни.
Ариадна Павловна Бажова родилась 10 августа 1925 года в Свердловске. В 1946 году окончила факультет журналистики Уральского государственного университета имени Горького, но жизнь посвятила не журналистике, а истории, была специалистом по истории России и русско-югославянских отношениях XVIII-XIX веков — в 1952 защитила кандидатскую диссертацию, в 1985 — докторскую. Написала мемуары о своём отце, писателе Павле Бажове.
Ариадна Бажова вышла замуж за Тимура Гайдара — сына известного советского писателя Аркадия Гайдара, в их семье родился Егор Гайдар, занимавший в 1993–1994 годах пост министра экономики и первого зампреда правительства России.
В последние годы жизни Ариадна Бажова-Гайдар проживала в Москве.
Ариадна Павловна Бажова родилась 10 августа 1925 года в Свердловске. В 1946 году окончила факультет журналистики Уральского государственного университета имени Горького, но жизнь посвятила не журналистике, а истории, была специалистом по истории России и русско-югославянских отношениях XVIII-XIX веков — в 1952 защитила кандидатскую диссертацию, в 1985 — докторскую. Написала мемуары о своём отце, писателе Павле Бажове.
Павел Бажов и его дочь Ариадна Павловна. Фото: объединённый музей писателей Урала
Ариадна Бажова вышла замуж за Тимура Гайдара — сына известного советского писателя Аркадия Гайдара, в их семье родился Егор Гайдар, занимавший в 1993–1994 годах пост министра экономики и первого зампреда правительства России.
В последние годы жизни Ариадна Бажова-Гайдар проживала в Москве.
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