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На одном из участков дороги между Пермью и Екатеринбургом сменилась схема движения

18.46 Понедельник, 28 октября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор» выпустило предупреждение для уральских автовладельцев о временном изменении схемы движения на автодороге P-242. Изменения эти связаны с капитальным ремонтном.

В связи с ремонтными работами дорожникам пришлось внести изменения в схему движения по трассе Р-242, проложенной между двумя крупными городами — Пермью и Екатеринбургом. Путепровод ремонтируют на 317 километре дороги, на участке, который пролегает возле города Ревда. Здесь сейчас организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

«Уралуправтодор» поделился и наиболее удобным объездным маршрутом. Это путь через село Новоалексеевское, город Первоуральск, посёлок Билимбай и село Первомайское. Выехать на этот объездной путь можно на 331 километре трассы Р-242.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:46 На одном из участков дороги между Пермью и Екатеринбургом сменилась схема движения
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17:23 Екатеринбурженка через суд пыталась записаться к понравившемуся ей врачу
16:41 В Верхней Пышме девятилетняя девочка едва не осталась без пальца после игры на скалодроме
16:26 Екатеринбуржцам обещают скидку в 5% при оплате через СБП питания в детских садах
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14:43 СМИ сообщают об увольнении сразу 100 медработников из первоуральской больницы
14:11 В Свердловской области почти в полтора раза выросло число особо тяжких преступлений
13:29 В Екатеринбурге под железнодорожными путями на улице Бахчиванджи прочистили трубу
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