На одном из участков дороги между Пермью и Екатеринбургом сменилась схема движения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор» выпустило предупреждение для уральских автовладельцев о временном изменении схемы движения на автодороге P-242. Изменения эти связаны с капитальным ремонтном.В связи с ремонтными работами дорожникам пришлось внести изменения в схему движения по трассе Р-242, проложенной между двумя крупными городами — Пермью и Екатеринбургом. Путепровод ремонтируют на 317 километре дороги, на участке, который пролегает возле города Ревда. Здесь сейчас организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.«Уралуправтодор» поделился и наиболее удобным объездным маршрутом. Это путь через село Новоалексеевское, город Первоуральск, посёлок Билимбай и село Первомайское. Выехать на этот объездной путь можно на 331 километре трассы Р-242.