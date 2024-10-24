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На одном из участков дороги между Пермью и Екатеринбургом сменилась схема движения
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор» выпустило предупреждение для уральских автовладельцев о временном изменении схемы движения на автодороге P-242. Изменения эти связаны с капитальным ремонтном.
В связи с ремонтными работами дорожникам пришлось внести изменения в схему движения по трассе Р-242, проложенной между двумя крупными городами — Пермью и Екатеринбургом. Путепровод ремонтируют на 317 километре дороги, на участке, который пролегает возле города Ревда. Здесь сейчас организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.
«Уралуправтодор» поделился и наиболее удобным объездным маршрутом. Это путь через село Новоалексеевское, город Первоуральск, посёлок Билимбай и село Первомайское. Выехать на этот объездной путь можно на 331 километре трассы Р-242.
В связи с ремонтными работами дорожникам пришлось внести изменения в схему движения по трассе Р-242, проложенной между двумя крупными городами — Пермью и Екатеринбургом. Путепровод ремонтируют на 317 километре дороги, на участке, который пролегает возле города Ревда. Здесь сейчас организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.
«Уралуправтодор» поделился и наиболее удобным объездным маршрутом. Это путь через село Новоалексеевское, город Первоуральск, посёлок Билимбай и село Первомайское. Выехать на этот объездной путь можно на 331 километре трассы Р-242.
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