В Верхней Пышме прошёл ежегодный региональный форум проекта «За Самбо»





– рассказал заместитель министра образования и молодежной политики области Евгений Бирюк.

«"Самбо в школу" является фундаментальным проектом не только нашего региона, но и в целом страны. Самбо – это национальный вид спорта, который формирует в целом развитую, разностороннюю личность, воспитывает дух патриотизма»,





– пояснила исполнительный директор всероссийского проекта «Самбо в школу!» Елена Ломакина. «Сегодняшний форум очень важен для того, чтобы мы могли обратиться к профессиональной общественности, к педагогическому и спортивному сообществу и заявить о том, что проект "Самбо в школу", в целом проект "За Самбо" сильно отличается от других проектов. Мы увидели сегодня, что в Свердловской области проект реализуется, точно отражая его главную цель: сохранение традиционных ценностей, формирование гармоничной личности, уважительное отношение к наставникам, старшему поколению»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 28 октября, в Верхней Пышме состоялся ежегодный региональный форум проекта «За Самбо». В нём приняли участие члены Общественного совета «Зa самбо», ректоры ВУЗов, начальники департаментов управления образования и педагоги из муниципалитетов Свердловской области. Встреча прошла в 25-й школе. Именно она считается одним из флагманов реализации программы «Самбо в школу!».Перед началом форума прошла церемония открытия интерактивной фотовыставки «Хобби самбистов», рассказывающей о профессиональных спортсменах, чемпионах самбо, тренерах, участниках направлений «Самбо в школу», «Самбо в ВУЗы», «Самбо в семинарии», «Адаптивное самбо». Её также посетили герои выставки: самый титулованный самбист Свердловской области Альсим Черноскулов, двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов (он же провёл экскурсию для гостей форума), заслуженный тренер России Михаил Суханов, а также участники направления «Адаптивное самбо», «Самбо в ВУЗы» и «Самбо в семинарии».Отметим, что выставка откроется ещё 16 ноября, в День самбо, во Дворце самбо Верхней Пышмы.Во время самого форума обсуждались лучше проекты в рамках программ «Самбо в школу», «Самбо в ВУЗы», «Самбо в ГТО» и «Самбо в семинарии».Также участники форума посетили мастер-класс по национальной борьбе Алтайский куреш, который провёл Антон Брачев, посмотрели выступление в рамках направления демо-самбо от победителей регионального отбора всероссийских соревнований «Самбо в школу» и творческие номера от воспитанников направления «Адаптивное самбо» и СШ Единоборств.По словам координатора проекта «За Самбо» в Свердловской области Алексея Свалова, основные задачи сегодняшней встречи заключались в том, чтобы рассказать и показать, как стать участникам проекта «За Самбо» тем, кто в этом реально заинтересован.Всего региональный форум «За Самбо» собрал более 200 участников. Мероприятие организовано Общественным советом «За Самбо» региона совместно с Министерством физической культуры и спорта Свердловской области.