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СМИ сообщают об массовом увольнении специалистов из первоуральской больницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала года из городской больницы Первоуральска ушло больше 100 медицинских сотрудников, из которых более 30 – врачи, пишет Е1. Поводом, как заявляется, стало хамство и угрозы со стороны нового заместителя главного врача по лечебной части Юрия Антониади.
Издание пишет, что медики уже объединились и написали коллективное обращение, в котором рассказали о проблемах больницы. Под ним подписался 81 специалист как из числа покинувших медицинский коллектив (семь человек), так и до сих пор работающих там.
Кроме этого, утверждается, что после появления коллективного письма главврач Александр Рожин опубликовал комментарий в сообществе первоуральской больницы во «ВКонтакте», где якобы заявил, что укомплектованность больницы врачами и средним медперсоналом, а также оказание медицинской помощи идёт в полном объёме. Но корреспонденту «Вечерних ведомостей» на момент публикации не удалось найти этот комментарий.
В Минздраве, комментируя ситуацию, ответили, что медицинские специалисты уходят из больницы по своему желанию, так как получают предложения по работе от других медицинских учреждений. Также там призвали относиться к распространяемой информации критически.
Издание пишет, что медики уже объединились и написали коллективное обращение, в котором рассказали о проблемах больницы. Под ним подписался 81 специалист как из числа покинувших медицинский коллектив (семь человек), так и до сих пор работающих там.
Кроме этого, утверждается, что после появления коллективного письма главврач Александр Рожин опубликовал комментарий в сообществе первоуральской больницы во «ВКонтакте», где якобы заявил, что укомплектованность больницы врачами и средним медперсоналом, а также оказание медицинской помощи идёт в полном объёме. Но корреспонденту «Вечерних ведомостей» на момент публикации не удалось найти этот комментарий.
В Минздраве, комментируя ситуацию, ответили, что медицинские специалисты уходят из больницы по своему желанию, так как получают предложения по работе от других медицинских учреждений. Также там призвали относиться к распространяемой информации критически.
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