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В Екатеринбурге под железнодорожными путями на улице Бахчиванджи прочистили трубу
Фото: Уральская транспортная прокуратура
В Екатеринбурге после проверки свердловской транспортной прокуратуры прочистили водопропускную трубу под железнодорожными путями на улице Бахчиванджи.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, во время проверки выяснилось, что труба сильно засорена строительным мусором. Причём настолько, что вода по ней совсем не проходила. Это приводило к подтоплению полосы отвода и соседних участков.
В связи с этим руководителю МУП «Водоканал» было внесено представление, по итогам которого ответственного за содержание трубы привлекли к дисциплинарной ответственности.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, во время проверки выяснилось, что труба сильно засорена строительным мусором. Причём настолько, что вода по ней совсем не проходила. Это приводило к подтоплению полосы отвода и соседних участков.
В связи с этим руководителю МУП «Водоканал» было внесено представление, по итогам которого ответственного за содержание трубы привлекли к дисциплинарной ответственности.
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