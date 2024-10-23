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Проект «ЧО» вместе с гидами и актёрами выпустили аудиогиды по пяти района Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Паблик-арт-программа «ЧО» совместно с гидами Екатеринбурга и актёрами Центра современной драматургии и «Коляда-театра» выпустили пять аудиогидов по пяти районам уральской столицы.
Также в этом сезоне «ЧО» планирует создать ещё один аудиогид для прогулки по Химмашу. Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы проекта, в разработке этого аудиогиды участвуют химмашевцы и просто неравнодошные жители города.
Больше о проекте и экскурсиях можно узнать тут.
Сейчас доступы аудиогиды:
– «Жизнь культурных людей. Втузгородок» (Автор Дмитрий Москвин, голос – Илья Калин);
– «Индустриальная жизнь Бенджамина Баттона. ВИЗ» (Автор Татьяна Мосунова, голос – Антон Бутаков);
– «Это топ: как Парковый мог стать самым модным районом, и что из этого вышло» (Автор Анна Васильева, голос – Григорий Ильин);
– «Из прошлого в будущее: портал на районе. Юго-Запад» (Автор Светлана Гоцуленко, голос – Ирина Плесняева);
– «Чё кого на Уралмаше? Уралмашевская азбука» (Автор Анастасия Печерских, голос – Олег Ягодин».
– «Жизнь культурных людей. Втузгородок» (Автор Дмитрий Москвин, голос – Илья Калин);
– «Индустриальная жизнь Бенджамина Баттона. ВИЗ» (Автор Татьяна Мосунова, голос – Антон Бутаков);
– «Это топ: как Парковый мог стать самым модным районом, и что из этого вышло» (Автор Анна Васильева, голос – Григорий Ильин);
– «Из прошлого в будущее: портал на районе. Юго-Запад» (Автор Светлана Гоцуленко, голос – Ирина Плесняева);
– «Чё кого на Уралмаше? Уралмашевская азбука» (Автор Анастасия Печерских, голос – Олег Ягодин».
Также в этом сезоне «ЧО» планирует создать ещё один аудиогид для прогулки по Химмашу. Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы проекта, в разработке этого аудиогиды участвуют химмашевцы и просто неравнодошные жители города.
Больше о проекте и экскурсиях можно узнать тут.
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