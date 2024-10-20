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Бастрыкин потребовал доклад в связи с нарушением природоохранного законодательства в посёлке Покровск-Уральский
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации в посёлке Покровск-Уральский Североуральского городского округа, жители которого сообщают о нарушении законодательства со стороны местного предприятия.
Как сообщает информационный центр СК, ссылаясь на поступившее в ведомство обращение, в населённом пункте работает дробильно-сортировочный комплекс, занимающийся добычей ресурсов, из-за которого в воздух постоянно поднимается большое количество кремниевой пыли, что приводит к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ. Также местные жители жалуются на постоянный шум от круглосуточной работы предприятия. А в сентябре организацию уличили в сбросе вредного отсева в воду карьерного озера, где жители посёлка купаются и ловят рыбу.
Подчеркивается, что ранее ситуация в Покровске-Уральском уже освещалась в СМИ, и председатель СК требовал по ней доклад, а СУ СКР проводило расследование. Сейчас глава ведомства вновь потребовал сообщить ему о происходящем в посёлке. Исполнение поручения в центральном аппарате СК взяли на контроль.
Как сообщает информационный центр СК, ссылаясь на поступившее в ведомство обращение, в населённом пункте работает дробильно-сортировочный комплекс, занимающийся добычей ресурсов, из-за которого в воздух постоянно поднимается большое количество кремниевой пыли, что приводит к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ. Также местные жители жалуются на постоянный шум от круглосуточной работы предприятия. А в сентябре организацию уличили в сбросе вредного отсева в воду карьерного озера, где жители посёлка купаются и ловят рыбу.
Подчеркивается, что ранее ситуация в Покровске-Уральском уже освещалась в СМИ, и председатель СК требовал по ней доклад, а СУ СКР проводило расследование. Сейчас глава ведомства вновь потребовал сообщить ему о происходящем в посёлке. Исполнение поручения в центральном аппарате СК взяли на контроль.
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