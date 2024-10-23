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Депутат сообщила о нашествии крыс в домах свердловского посёлка Калья
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Депутат городской думы Североуральска Ольга Коптяева, сообщила, что два жилых дома на улице Ленина и один на Комарова в посёлке Калья, страдают от нашествия крыс во дворах и подъезде.
Она также приложила к своему сообщению видео, где видно, как крыса бегает в подъезде по перилам, а потом пытается напасть на снимающего.
Депутат призывает жильцов требовать обработку всей территории, подъездов и подвалов, а также контролировать вывоз мусора и уборку контейнерных площадок.
«В домах Ленина 53, 55 большие крысы в подъездах и в мусорных контейнерах во дворах. В доме на Комарова, 13 крысы в подъездах. Жители с данной проблемой, завтра, в срочном порядке пишите заявление в МУП УК и СЭС»,
– написала накануне на своей странице во «ВКонтакте» Коптяева.
Она также приложила к своему сообщению видео, где видно, как крыса бегает в подъезде по перилам, а потом пытается напасть на снимающего.
Депутат призывает жильцов требовать обработку всей территории, подъездов и подвалов, а также контролировать вывоз мусора и уборку контейнерных площадок.
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