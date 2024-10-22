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Свердловский Волчанск обзавелся новой набережной за 463 миллиона рублей

17.08 Воскресенье, 27 октября 2024
Фото: Информационный портал Свердловской области
В Волчанске завершилось благоустройство набережной. Работы начались в 2022 году и обошлись в 463 миллиона рублей. Проект поддержали 8,5 тысячи местных жителей на рейтинговом голосовании. Об этом сообщает информационный портал региона.

Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, основной концепцией благоустройства стал образ трамвайного пути, который проходит вдоль всей набережной и это не случайно, так как в 2009 году Волчанск был занесён в Книгу рекордов России как «самый маленький город с трамвайным сообщением».

Основным центром композиции набережной стала акватория водоёма. В рамках благоустройства выполнена облицовка подпорных стен чаши водоёма, установлены ограждения, смонтированы системы наружного освещения и видеонаблюдения. Установлена зарядная станция для электромобилей. Обустроены пешеходные дорожки и аллеи. На площади более трёх гектаров появились детские и спортивные площадки, памп-трек, где можно с ветерком прокатиться на самокате, оборудована скейт-площадка, установлены различные арт-объекты,

— сообщает информационный портал


Любопытно, что на набережной с видеонаблюдением, зарядной станцией для электромобилей, памп-треком и арт-объектами не посадили взрослые деревья. Вместо них высажены небольшие саженцы (судя по фотографиям), которые принесут ощутимую пользу только спустя несколько лет. Интересно, скольким местным жителям нужны зарядные станции для электромобилей, а скольким — деревья?

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:08 Свердловский Волчанск обзавелся новой набережной за 463 миллиона рублей
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14:45 В Свердловской области за сутки 76 водителей отстранили от управления автомобилем в ходе рейда
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12:27 В Свердловской области нашли 49 осуждённых, скрывавшихся от наказания
12:06 В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в бетонное ограждение
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16:44 В Ревде спасли собаку с тяжёлыми травмами, найденную в мусорке у магазина
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15:45 Полпред в УрФО Артём Жога объявил о проведении форума «Патриоты Урала»
15:16 В Екатеринбурге во время чемпионата «Битва роботов» вспыхнул один из участников
14:02 Глава СК поручил проверить сообщения о сбросе отходов мясопереработки в лесах Свердловской области
13:06 В Берёзовском пенсионерка предстанет перед судом за нанесение ножевых ранений проживавшему у неё мужчине
12:32 В Екатеринбурге «ЛизаАлерт» приглашает семьи получить важные навыки в интересном формате
11:43 В Свердловской области в результате ДТП загорелись автомобили. Один человек погиб
11:29 Свердловская область получит почти миллиард рублей на догазификацию населённых пунктов
10:46 Свердлохранкультура отказалась вносить дом Топоркова в реестр ОКН
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