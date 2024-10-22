Свердловский Волчанск обзавелся новой набережной за 463 миллиона рублей





— сообщает информационный портал Основным центром композиции набережной стала акватория водоёма. В рамках благоустройства выполнена облицовка подпорных стен чаши водоёма, установлены ограждения, смонтированы системы наружного освещения и видеонаблюдения. Установлена зарядная станция для электромобилей. Обустроены пешеходные дорожки и аллеи. На площади более трёх гектаров появились детские и спортивные площадки, памп-трек, где можно с ветерком прокатиться на самокате, оборудована скейт-площадка, установлены различные арт-объекты,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Волчанске завершилось благоустройство набережной. Работы начались в 2022 году и обошлись в 463 миллиона рублей. Проект поддержали 8,5 тысячи местных жителей на рейтинговом голосовании. Об этом сообщает информационный портал региона.Как рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, основной концепцией благоустройства стал образ трамвайного пути, который проходит вдоль всей набережной и это не случайно, так как в 2009 году Волчанск был занесён в Книгу рекордов России как «самый маленький город с трамвайным сообщением».Любопытно, что на набережной с видеонаблюдением, зарядной станцией для электромобилей, памп-треком и арт-объектами не посадили взрослые деревья. Вместо них высажены небольшие саженцы (судя по фотографиям), которые принесут ощутимую пользу только спустя несколько лет. Интересно, скольким местным жителям нужны зарядные станции для электромобилей, а скольким — деревья?