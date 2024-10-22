В Свердловской области за сутки 76 водителей отстранили от управления автомобилем в ходе рейда

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области в эти выходные ГИБДД проводит рейд по выявлению грубых нарушений ПДД. Всего за сутки автоинспекторы зафиксировали 1120 нарушений, и 76 водителей отстранили от управления автомобилем, о чём сообщили в пресс-службе регионального ведомства.Среди отстранённых от управления автомобилями 34 водителя находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, причём пятеро из них — повторно. Ещё девять отказались от прохождения освидетельствования. За вождение без прав исключены 33 водителя, шестеро из которых повторно.Так, в ходе проверки ночью в посёлке Пышма сотрудники ДПС остановили 23-летнего водителя автомобиля ВАЗ, не имеющего водительских прав. На нарушителя составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: ч. 1 ст. 12.7 за управление без прав, ч. 2 ст. 12.37 за отсутствие полиса ОСАГО и ст. 12.6 за непристёгнутый ремень безопасности. Автомобиль был помещён на специализированную стоянку. Мужчине грозит крупный административный штраф.