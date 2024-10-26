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Необычные вакансии в Свердловской области: от кайфоменеджера до спичрайтера

12.42 Воскресенье, 27 октября 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области открылись вакансии с необычными названиями — среди них кайфоменеджер, представитель в Китае и спичрайтер. Об этом сообщает онлайн-сервис по поиску работы hh.ru.

Одна из позиций — кайфоменеджер. Этот сотрудник займётся продажей недвижимости. Вакансия открыта для кандидатов даже без опыта, но требуется активная жизненная позиция. Обещанная заработная плата — от 150 тысяч рублей «на руки».

На производственном предприятии региона также требуется представитель в Китае. Его основными обязанностями будут поиск китайских подрядчиков, организация логистики и проведение инспекций на заводах. Работодатель предлагает зарплату от 90 до 130 тысяч рублей и требует знания китайского и английского языков, так как работа предполагает взаимодействие с документацией и чертежами.

Ещё одна вакансия открыта в екатеринбургском центре коммуникаций, где ищут спичрайтера. Его задачи включают написание текстов для публичных выступлений, подготовку пресс-релизов и создание презентаций. На эту должность приглашаются кандидаты с опытом редактуры и написания «живых» речей для сотрудников компании.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:42 Необычные вакансии в Свердловской области: от кайфоменеджера до спичрайтера
12:27 В Свердловской области нашли 49 осуждённых, скрывавшихся от наказания
12:06 В Екатеринбурге автобус с пассажирами врезался в бетонное ограждение
11:38 Как минимум три робота загорелись во время соревнований «Битва роботов» в Екатеринбурге
16:44 В Ревде спасли собаку с тяжёлыми травмами, найденную в мусорке у магазина
16:03 «Очень круто, захватывающе», — глава Минцифры прокомментировал воспламенение в «Екатеринбург-ЭКСПО»
15:45 Полпред в УрФО Артём Жога объявил о проведении форума «Патриоты Урала»
15:16 В Екатеринбурге во время чемпионата «Битва роботов» вспыхнул один из участников
14:02 Глава СК поручил проверить сообщения о сбросе отходов мясопереработки в лесах Свердловской области
13:06 В Берёзовском пенсионерка предстанет перед судом за нанесение ножевых ранений проживавшему у неё мужчине
12:32 В Екатеринбурге «ЛизаАлерт» приглашает семьи получить важные навыки в интересном формате
11:43 В Свердловской области в результате ДТП загорелись автомобили. Один человек погиб
11:29 Свердловская область получит почти миллиард рублей на догазификацию населённых пунктов
10:46 Свердлохранкультура отказалась вносить дом Топоркова в реестр ОКН
21:05 Два вьетнамца судятся в Екатеринбурге
20:36 Состоялась премьера нового фильма прославленного уральского режиссёра
20:04 В дома Вторчермета несколько дней холодную воду подают с пониженным давлением
19:17 Главного инженера путевой станции Нижнего Тагила догнал штраф за ртутьсодержащие лампы
18:53 За здоровье уфимской кошки борются в Екатеринбурге
18:31 Очередной «миграционный» рейд полиции выявил 13 нарушений в Екатеринбурге
17:33 Сфотографировавшимся со свастикой студентам екатеринбургского колледжа грозит отчисление
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16:40 В Свердловской области могут ввести налоговые льготы для гериатрических и спортивных центров
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