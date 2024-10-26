Необычные вакансии в Свердловской области: от кайфоменеджера до спичрайтера

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области открылись вакансии с необычными названиями — среди них кайфоменеджер, представитель в Китае и спичрайтер. Об этом сообщает онлайн-сервис по поиску работы hh.ru.Одна из позиций — кайфоменеджер. Этот сотрудник займётся продажей недвижимости. Вакансия открыта для кандидатов даже без опыта, но требуется активная жизненная позиция. Обещанная заработная плата — от 150 тысяч рублей «на руки».На производственном предприятии региона также требуется представитель в Китае. Его основными обязанностями будут поиск китайских подрядчиков, организация логистики и проведение инспекций на заводах. Работодатель предлагает зарплату от 90 до 130 тысяч рублей и требует знания китайского и английского языков, так как работа предполагает взаимодействие с документацией и чертежами.Ещё одна вакансия открыта в екатеринбургском центре коммуникаций, где ищут спичрайтера. Его задачи включают написание текстов для публичных выступлений, подготовку пресс-релизов и создание презентаций. На эту должность приглашаются кандидаты с опытом редактуры и написания «живых» речей для сотрудников компании.