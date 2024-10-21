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В Свердловской области нашли 49 осуждённых, скрывавшихся от наказания
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ходе операции «Розыск» разыскали 49 граждан, осуждённых за различные преступления и уклоняющихся от отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
46 сотрудников ГУФСИН проверили 311 адресов, в результате чего были задержаны осуждённые, которые уклонялись от уголовных наказаний, таких как исправительные и обязательные работы, условное лишение свободы и ограничение свободы.
Среди задержанных оказались осуждённые, не явившиеся в исправительные центры и колонии-поселения. Как сообщает ведомство, разысканные лица ранее совершили преступления средней и тяжкой категории, включая незаконный оборот наркотиков, мошенничество, грабежи и разбои.
46 сотрудников ГУФСИН проверили 311 адресов, в результате чего были задержаны осуждённые, которые уклонялись от уголовных наказаний, таких как исправительные и обязательные работы, условное лишение свободы и ограничение свободы.
Среди задержанных оказались осуждённые, не явившиеся в исправительные центры и колонии-поселения. Как сообщает ведомство, разысканные лица ранее совершили преступления средней и тяжкой категории, включая незаконный оборот наркотиков, мошенничество, грабежи и разбои.
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