В Ревде спасли собаку с тяжёлыми травмами, найденную в мусорке у магазина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Ревде 25 октября обнаружили собаку в чёрном мешке на мусорной площадке рядом с магазином «Монетка» на улице Энгельса, сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Кошкин дом. Питомцы».Пострадавшее животное — девочка, которая поступила в клинику с множественными серьёзными травмами. У собаки диагностировали перелом челюсти со смещением, множественные гематомы на голове и подозрение на перелом черепа. В желудке обнаружены инородные тела.Дарья Павлова, неравнодушная жительница, которая взяла на себя заботу о пострадавшей собаке, уже подала заявление в полицию о жестоком обращении с животным.На лечение собаки через телеграм-канал удалось собрать 380 тысяч рублей.