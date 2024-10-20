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В Ревде спасли собаку с тяжёлыми травмами, найденную в мусорке у магазина
Скриншот из видео: телеграм-канал «Кошкин дом. Питомцы»
В Ревде 25 октября обнаружили собаку в чёрном мешке на мусорной площадке рядом с магазином «Монетка» на улице Энгельса, сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Кошкин дом. Питомцы».
Пострадавшее животное — девочка, которая поступила в клинику с множественными серьёзными травмами. У собаки диагностировали перелом челюсти со смещением, множественные гематомы на голове и подозрение на перелом черепа. В желудке обнаружены инородные тела.
Дарья Павлова, неравнодушная жительница, которая взяла на себя заботу о пострадавшей собаке, уже подала заявление в полицию о жестоком обращении с животным.
На лечение собаки через телеграм-канал удалось собрать 380 тысяч рублей.
Пострадавшее животное — девочка, которая поступила в клинику с множественными серьёзными травмами. У собаки диагностировали перелом челюсти со смещением, множественные гематомы на голове и подозрение на перелом черепа. В желудке обнаружены инородные тела.
Дарья Павлова, неравнодушная жительница, которая взяла на себя заботу о пострадавшей собаке, уже подала заявление в полицию о жестоком обращении с животным.
На лечение собаки через телеграм-канал удалось собрать 380 тысяч рублей.
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