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«Очень круто, захватывающе», — глава Минцифры прокомментировал воспламенение в «Екатеринбург-ЭКСПО»
Скриншот из видео: Вечерние ведомости
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев прокомментировал Вечерним ведомостям возгорание робота и проходящие соревнования в целом.
МЧС России сообщило, что площадь возгорания составила 0,5 м², оно было оперативно потушено, никто не пострадал. Также в МЧС утверждают о ещё одном инциденте на «Екатеринбург-ЭКСПО»: в рабочей зоне на улице загорелся ещё один робот, администрация потушила его самостоятельно.
Очень круто, захватывающе, такое прям воспламенение в результате столкновения. Мы были к этому готовы, поэтому всё оперативно устранили, все последствия. Очень классная битва, интересная,
— сказал Шадаев
МЧС России сообщило, что площадь возгорания составила 0,5 м², оно было оперативно потушено, никто не пострадал. Также в МЧС утверждают о ещё одном инциденте на «Екатеринбург-ЭКСПО»: в рабочей зоне на улице загорелся ещё один робот, администрация потушила его самостоятельно.
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