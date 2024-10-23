



— сообщил Артём Жога

Встретиться со всеми лично я не могу, поэтому было принято провести большой форум для волонтёров и гражданских активистов Уральского федерального округа. На нём все участники смогут поделиться наработками, озвучить идеи и проблемы, с которыми они сталкиваются при реализации проектов. Каждый регион возьмёт для себя что-то новое, и в итоге мы выровняем меры поддержки по всему федеральному округу,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Полпред УрФО Артём Жога объявил о проведении форума «Патриоты Урала», который состоится ориентировочно 1 ноября в Верхней Пышме.Мероприятие позиционируется как площадка для обсуждения актуальных идей и проблем, с которыми сталкиваются волонтеры и гражданские активисты в процессе помощи участникам боевых действий, а также способов усиления патриотического воспитания.