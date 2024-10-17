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В Екатеринбурге во время чемпионата «Битва роботов» вспыхнул В Екатеринбурге во время чемпионата «Битва роботов» вспыхнул один из участников
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге проходят соревнования «Битва роботов», которые с 2023 года курируются федеральным Минцифры и позиционируются как международный инженерный чемпионат по спортивным боям роботов.
Во время одного из боёв робот пермской команды сначала задымился, а затем вспыхнул. Его удалось потушить только с помощью нескольких огнетушителей. В какой-то момент могло показаться, что начнётся крупный пожар, но в итоге история ограничилась лишь задымлением. После уборки ринга и перерыва соревнования возобновились.
На трибунах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» за боями наблюдают главы Минстроя и Минцифры РФ Ирек Файзуллин и Максут Шадаев соответственно, а также свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
Во время одного из боёв робот пермской команды сначала задымился, а затем вспыхнул. Его удалось потушить только с помощью нескольких огнетушителей. В какой-то момент могло показаться, что начнётся крупный пожар, но в итоге история ограничилась лишь задымлением. После уборки ринга и перерыва соревнования возобновились.
На трибунах МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» за боями наблюдают главы Минстроя и Минцифры РФ Ирек Файзуллин и Максут Шадаев соответственно, а также свердловский губернатор Евгений Куйвашев.
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