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В Екатеринбурге из-за раскопок на Краснофлотцев изменится схема движения 33-го троллейбуса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца месяца изменится схема проезда 33-го троллейбуса из-за строительства тепловых сетей на улице Краснофлотцев.
В связи с этим с 25 октября по 1 ноября будет закрытое движение троллейбусов от остановки «Педуниверситет» до остановки «Таганская», то есть по улицам Таганская – Краснофлотцев – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад, предупреждают в мэрии.
Следовать троллейбусы этого маршрута будут следующим образом: станция Коммунистическая – улица Коммунистическая – улица Ломоносова – улица Восстания – улица Фрезеровщиков – станция Таганская.
В связи с этим с 25 октября по 1 ноября будет закрытое движение троллейбусов от остановки «Педуниверситет» до остановки «Таганская», то есть по улицам Таганская – Краснофлотцев – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад, предупреждают в мэрии.
Следовать троллейбусы этого маршрута будут следующим образом: станция Коммунистическая – улица Коммунистическая – улица Ломоносова – улица Восстания – улица Фрезеровщиков – станция Таганская.
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