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Замначальника полиции из Заречного задержали по обвинению во взяточничестве

12.40 Четверг, 24 октября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Заречном обвинили во взяточничестве заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. Сейчас он задержан.

По версии следствия, полицейский за взятку не стал привлекать к ответственности женщину из бывших союзных республик, которая нелегально находилась на территории России. Речь шла об избежании административного наказания, которое, с большой долей вероятности, суд посчитал бы основанием для выдворения мигрантки из России. Взятку полицейскому передавал местный житель, сообщили в СК. Был ли он работодателем женщины, или приходился ей кем-то иным, в ведомстве не уточнили.

Начальника полиции обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за бездействие), сообщил Вечерним ведомостям помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

«В случае подтверждения вины представителя службы участковых уполномоченных он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном порядке»,

— дополнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:25 К трагедии привело несоблюдение дистанции на свердловской трассе вблизи заречного
11:14 Из-за неработающего сайта Свердловский областной суд начал выкладывать список рассматриваемых дел в Телеграм
10:45 Екатеринбурженку изрезали до полусмерти в её же квартире
10:29 В Екатеринбурге отменили приговор по делу о кражи топлива из вагонов-цистерн
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09:27 В Екатеринбурге задержали перелезшего через забор на железнодорожный вокзал пермяка
21:15 Мужчина умер не в ресторане, — уверяют работники заведения общепита в Богдановиче
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19:50 Концерт в Екатеринбурге исполнительницы из «чёрного списка» Минкультуры снова отменили
19:34 На встречу с писателем Евгением Чижовым приглашают в Зал Свободы Ельцин Центра
19:24 Заключение контракта на поставку новых троллейбусов в Екатеринбург откладывается
19:11 За травмы подростка двухлетней давности расплатится администрация Алапаевска
19:06 Мэр Алексей Орлов назвал справедливой критику Матвиенко общественного транспорта Екатеринбурга
18:30 Серия лекций про репрессированных этнографов стартует завтра в Белинке
18:00 В Верхней Пышме дали старт VI Международному молодёжному кинофестивалю «Медный цветок»
17:38 Матвиенко попросила мэра Орлова поездить на общественном транспорте в Екатеринбурге
17:12 Дожди и мокрый снег продолжают обещать синоптики в Свердловской области
17:03 СМИ сообщают о смерти 11-классника в Екатеринбурге
16:41 В Екатеринбурге на ВИЗе пропал 13-летний мальчик
16:37 Матвиенко призвала свердловские власти сохранять и развивать парки, а не сокращать их территории
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