Замначальника полиции из Заречного задержали по обвинению во взяточничестве





— дополнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. «В случае подтверждения вины представителя службы участковых уполномоченных он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном порядке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Заречном обвинили во взяточничестве заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. Сейчас он задержан.По версии следствия, полицейский за взятку не стал привлекать к ответственности женщину из бывших союзных республик, которая нелегально находилась на территории России. Речь шла об избежании административного наказания, которое, с большой долей вероятности, суд посчитал бы основанием для выдворения мигрантки из России. Взятку полицейскому передавал местный житель, сообщили в СК. Был ли он работодателем женщины, или приходился ей кем-то иным, в ведомстве не уточнили.Начальника полиции обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за бездействие), сообщил Вечерним ведомостям помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.