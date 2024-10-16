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Замначальника полиции из Заречного задержали по обвинению во взяточничестве
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Заречном обвинили во взяточничестве заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. Сейчас он задержан.
По версии следствия, полицейский за взятку не стал привлекать к ответственности женщину из бывших союзных республик, которая нелегально находилась на территории России. Речь шла об избежании административного наказания, которое, с большой долей вероятности, суд посчитал бы основанием для выдворения мигрантки из России. Взятку полицейскому передавал местный житель, сообщили в СК. Был ли он работодателем женщины, или приходился ей кем-то иным, в ведомстве не уточнили.
Начальника полиции обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за бездействие), сообщил Вечерним ведомостям помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.
По версии следствия, полицейский за взятку не стал привлекать к ответственности женщину из бывших союзных республик, которая нелегально находилась на территории России. Речь шла об избежании административного наказания, которое, с большой долей вероятности, суд посчитал бы основанием для выдворения мигрантки из России. Взятку полицейскому передавал местный житель, сообщили в СК. Был ли он работодателем женщины, или приходился ей кем-то иным, в ведомстве не уточнили.
Начальника полиции обвиняют по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за бездействие), сообщил Вечерним ведомостям помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.
«В случае подтверждения вины представителя службы участковых уполномоченных он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном порядке»,
— дополнил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
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