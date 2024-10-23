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Из-за неработающего сайта Свердловский областной суд начал выкладывать список рассматриваемых дел в Телеграм
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В условиях неработающих сайтов российских судов общей юрисдикции Свердловский областной суд начал выкладывать расписание слушаний дел в виде pdf-файлов в своём телеграм-канале.
Там также повторили номера телефонов для связи с судом, опубликовав их в качестве напоминания вновь.
Кроме этого, в Свердловском областном суде предположили, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, и напомнили, что в ходе телефонных разговоров сотрудники суда не выясняют паспортные данные граждан, не просят заходить на «Госуслуги», иные сайты и производить там какие-либо действия.
У других судов Свердловской области пока нет своих телеграм каналов.
Напомним, сайты российских судов перестали открываться 7 октября. По данным нашего источника, эту проблему могут не успеть решить до конца года.
Там также повторили номера телефонов для связи с судом, опубликовав их в качестве напоминания вновь.
Кроме этого, в Свердловском областном суде предположили, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, и напомнили, что в ходе телефонных разговоров сотрудники суда не выясняют паспортные данные граждан, не просят заходить на «Госуслуги», иные сайты и производить там какие-либо действия.
У других судов Свердловской области пока нет своих телеграм каналов.
Напомним, сайты российских судов перестали открываться 7 октября. По данным нашего источника, эту проблему могут не успеть решить до конца года.
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