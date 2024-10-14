Уральский техникум выплатил компенсацию студентке, которую преподаватель-полицейский ставил на колени в угол

сообщил представляющий интересы студентки юрист Сергей Барсуков.

Вина техникума доказана. Решение было оглашено в Красногорском районном суде 21 октября. С учебного заведения в пользу бывшей студентки взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей,