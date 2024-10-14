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Уральский техникум выплатил компенсацию студентке, которую преподаватель-полицейский ставил на колени в угол
Фото: КУТТС, скриншот из видео. Коллаж: Вечерние ведомости
В начале этого года прогремела история из Каменск-уральского техникума торговли и сервиса (КУТТС), в котором преподаватель Иван Корсак, по совместительству работавший в местном ОВД, применял во время занятий странные методы воспитания учащихся — ставил студенток на колени в угол, кого-то при этом ударяя ремнём.
Корсака вскоре уволили из МВД, а сегодня стало известно, что теперь уже бывшей студентке выплатили удалось через суд добиться взыскания компенсации с учебного заведения.
Корсака вскоре уволили из МВД, а сегодня стало известно, что теперь уже бывшей студентке выплатили удалось через суд добиться взыскания компенсации с учебного заведения.
Вина техникума доказана. Решение было оглашено в Красногорском районном суде 21 октября. С учебного заведения в пользу бывшей студентки взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тысяч рублей,
— сообщил представляющий интересы студентки юрист Сергей Барсуков.
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