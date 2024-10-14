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ЕСПЧ постановил выплатить компенсации одному екатеринбуржцу и одной екатеринбургской организации
Александр Грезев. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Европейский суд сегодня опубликовал решение по жалобам более сотни россиян, объединённых в один кейс «Кобалия* и другие против России». Все жалобы касались применения российского законодательства об иностранных агентах.
По результатам рассмотрения жалоб суд постановил, что российское законодательство об иноагентах противоречит статьям 8, 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека, которые защищают право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и свободу общественных объединений.
В числе лиц, которым присуждены компенсации, два — из Екатеринбурга. Это экс-координатор свердловского отделения движения в защиту прав избирателей «Голос»* Александр Грезев и городская общественная организация «Екатеринбургское общество "Мемориал"»*, которым присуждено 10 000 евро и 15 000 евро соответственно.
Александр Грезев был в реестре иноагентов с сентября 2021 по май 2022 года. В настоящее время правозащитник эмигрировал из России. «Екатеринбургское общество "Мемориал"»* до сих пор находится в реестре иноагентов и продолжает работу.
Напомним, что с 2022 года Россия не исполняет решения ЕСПЧ, поэтому в обозримом будущем указанные лица вряд ли получат компенсации.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
По результатам рассмотрения жалоб суд постановил, что российское законодательство об иноагентах противоречит статьям 8, 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека, которые защищают право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и свободу общественных объединений.
В числе лиц, которым присуждены компенсации, два — из Екатеринбурга. Это экс-координатор свердловского отделения движения в защиту прав избирателей «Голос»* Александр Грезев и городская общественная организация «Екатеринбургское общество "Мемориал"»*, которым присуждено 10 000 евро и 15 000 евро соответственно.
Александр Грезев был в реестре иноагентов с сентября 2021 по май 2022 года. В настоящее время правозащитник эмигрировал из России. «Екатеринбургское общество "Мемориал"»* до сих пор находится в реестре иноагентов и продолжает работу.
Напомним, что с 2022 года Россия не исполняет решения ЕСПЧ, поэтому в обозримом будущем указанные лица вряд ли получат компенсации.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
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