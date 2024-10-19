Тянущийся с 2022 года ремонт двух екатеринбургских улиц обещают закончить к ноябрю

«В дополнение строители перебросили 44-метровый пешеходный мост через Исеть. Он связал прогулочные зоны по обе стороны реки, созданные как часть масштабного проекта по обустройству единой набережной от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда», — напоминает официальный портал Екатеринбург.РФ.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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К ноябрю закончить реконструкцию улиц Степана Разина и Народной воли пообещал глава администрации Екатеринбурга. Работы на этих участках тянутся с 2022 года.По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, реконструкция улицы Народной воли завершена более чем на 90 процентов. Работы по обновлению улицы Степана Разина тоже подходят к концу. Завершены укладка асфальтобетонных покрытий, установка бортовых камней, уличного освещения и светофоров. Почти закончено строительство очистных сооружений на этих участках. Их запланированных работ остаются мощение гранитной плиткой пешеходных зон, озеленение пространства и завершение работ по установке сухого фонтана.