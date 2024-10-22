Более 9,5 тысяч правонарушений пресекли свердловские автоинспекторы на прошлой неделе

Анти-рейтинг остальных дорожных нарушений выстроился следующим образом:



1760 водителей было остановлено за незаконную тонировку стёкол,

238 — за управление без водительских прав (в 47 случаях оказалось, что за рулём остановленные сидят незаконно — их временно лишили такого права по решению суда),

200 — за перевозку детей без специальных автокресел,

136 — за непредоставление преимущества пешеходам,

96 — за выезд на встречную полосу в нарушение ПДД.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очередную сводку нарушений правил дорожного движения на территории Свердловской области обнародовала госавтоинспекция. Цифры, попавшие в отчёт, указывают, что с наступлением осени ситуация на дорогах ничуть не улучшилась.При ознакомлении со сводкой Свердловской госавтоинспекции за период с 14 по 20 октября, становится очевидным, что осенью уральцы нарушают правила дорожного движения столь же безрассудно, что и в летний период. Всего на дорогах области за указанный период инспекторами было пресечено 9698 нарушений. Почти 1000 из них приходилось на пеших нарушителей, 31 — на велосипедистов, 13 — на байкеров. Водители автобусов нарушили ПДД 41 раз.Что же касается водителей легкового и грузового автотранспорта, то самым любимым нарушением у них неизменно остаётся езда непристёгнутыми ремнями безопасности. Таких случаев было на прошлой неделе 2920.Кроме того, 167 водителей были исключены из процесса движения, поскольку оказались пьяны. Тридцать три из них ранее уже ловились на таком серьёзном нарушении.