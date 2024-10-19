Обладатели «автомобильных» фамилий смогут бесплатно посетить Музей автомобильной техники в Верхней Пышме





– рассказали Вечерним ведомостям в музее. «Посетителю необходимо предъявить в кассе документ, удостоверяющий личность. Если фамилия имеет однокоренные слова, обозначающие марки или модели машин, детали машин, что-либо связанное с автомобильной тематикой – инструменты для обслуживания машин, термины из автосервиса, автомобильные профессии и так далее, посетитель получает бесплатный входной билет в Музей автомобильной техники»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В День автомобилиста, 27 октября, для обладателей «автомобильных» фамилий вход в Музей автомобильной техники в Верхней Пышме будет бесплатным. Такая акция проводится в рамках Дня работников автомобильного транспорта.В пример приводятся следующие фамилии: Моторченко, Капотов, Соляровский, Седанов, Жигулев, Покрышкин, Гаражнин, Гайкин, Колесов, ЗИМин, ГАЗизов, ВАЗовский и других.Подчеркивается, что по одному документу можно получить один бесплатный билет.Акция действует только один день – 27 октября.