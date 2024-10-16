В Краснотурьинске мужчина вернул деньги за БАДы из-за ошибки на упаковке





рассказали в ведомстве. «Суд постановил взыскать с "Бетта-6" деньги, уплаченные за товар, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя, компенсацию морального вреда, судебные расходы и штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Принято считать, что купленное в аптеке нельзя вернуться обратно. Однако житель Краснотурьинска сумел это сделать, и вернул свои деньги за БАДы.Как рассказали в свердловском Роспотребнадзоре, мужчина приобрёл в «Аптеке Плюс» (ООО «Бетта-6») биологические активные добавки на 6 тысяч рублей, но только дома заметил, что упаковка была изготовлена некачественно. Также он заметил, что на самих витаминах надпись на английском языке была сделана с ошибками.В аптеке ему отказывались вернуть деньги и тогда он пошёл в Североуральский консультационный пункт для потребителей, где ему помогли составить исковое заявление в суд.В итоге мужчина взыскал за некачественные добавки 18,7 тысячи рублей.