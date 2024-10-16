В Екатеринбурге обсуждают строительство новой трамвайной ветки через переулок Полимерный





– рассказали в мэрии. «Проектируемые улицы имеют категорию 3-го класса магистральной улицы общегородского значения. Ширина проезжей части будет составлять 14 метров, ширина разделительных полос 3,5 метра и 7 метров соответственно. Будут организованы две полосы движения в каждую сторону»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге хотят построить новую трамвайную ветку. По планам, она должна будет пройти по переулку Полимерному, западному дублёру проспекта Космонавтов и переулку Мельковскому.Строительство новой ветки вынесли на общественнее обсуждения.Согласно проекту, переулки Полимерный и Мельковский продолжат в западном направлении до улицы Армавирской и улицы Тагильской, что было заложено в генеральный план развития города до 2045 года. В этот же период власти хотят построить западный дублёр проспекта Космонавтов от переулка Мельковского до улицы Машиностроителей.