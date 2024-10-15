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Бесплатный кофе, живчики и скидки по всей сети. Что дает дружба с сетью магазинов готовой еды

Выгодное предложение сделала известная продуктовая компания

13.23 Вторник, 22 октября 2024
Многие компании стараются отблагодарить клиентов за то, что те выбрали именно их продукт. Для этого существуют программы лояльности. С их помощью любимым клиентам говорят «спасибо» за доверие и постоянство, рассказывают о новинках и акциях, а покупатели получают определенные привилегии.

Всё больше уральцев предпочитают покупку готовой еды в Жизньмарт походам на бизнес-ланч и контейнерам из дома. Магазины выручают, когда на обед совсем нет времени. Нашли пять причин, почему стоит дружить с сетью Жизньмарт.

Хард промо

Одно из главных и наиболее привлекательных преимуществ дружбы с брендом – возможность получать чуть больше. В том числе за счет скидок при покупке.

Специальные цены для друзей Жизньмарта действуют на товары в зале магазинов с картой лояльности. Отсканировав штрих-код карты в приложении (6+), гость получает дисконт на отдельную категорию товаров.

Сейчас во всех магазинах сети действует хард промо — скидки до 55%.

До 31 октября в зале можно приобрести с выгодой напитки, горячие блюда, сэндвичи и многое другое. Например:
  • Фисташковый капучино – 120 рублей.
  • Клаб тост с курицей – 99 рублей.
  • Паста сырная Фарфалле – 99 рублей.
  • Лимонад «Тропик вайб» – 89 рублей.


Живчики за обед

В Жизньмарт есть своя виртуальная валюта – живчики. Как их получить и тратить:
  • Живчики копятся с каждой покупки, в зале начисляют 3%, с доставки — 5%.
  • Менять их можно на товары из специального раздела Живчикмарт в приложении, либо пожертвовать в благотворительные фонды.
  • Пользоваться живчиками можно целый год. Если их не потратить, они сгорят через 365 дней.


Интересные подборки для каждого

В мобильном приложении компания заботливо собирает разделы на любой случай: для поддержания иммунитета в межсезонье, для сытного обеда или плодотворного начала дня, для пикника или сладкого десерта. Здесь можно найти еще больше тематических подборок.

Приложение также облегчит поиск любимых товаров: чтобы всегда быстро найти и заказать напиток или блюдо, достаточно добавить их в избранное.

Кофе в подарок

Не часто выдается шанс получить что-то бесплатно просто за то, что выбираешь эту компании и любишь кофе по утрам. С Жизньмарт такая возможность есть.

Заходите в магазины за вкусным и ароматным кофе: каждый шестой напиток по программе лояльности Жизньмарт Friends – в подарок.


Удобная альтернатива

В Екатеринбурге и области высоко оценили сеть готовой продукции Жизньмарт. И по оценкам экспертов, спрос на готовую продукцию вырастет еще почти на 40% до конца 2024 года.

Жизньмарт стремится стать ближе, чтобы возможность просто зайти попить кофе по пути на работу, взять вкусный завтрак или ланч была у каждого. Их точки есть по всему городу. На сегодняшний день насчитывается уже более 360 точек по России и за рубежом. И компания продолжает расти и расширяться.


Как стать другом Жизньмарт

Присоединиться к Жизньмарт Friends очень легко: достаточно скачать приложение и зарегистрироваться в программе лояльности. После этого станут доступны все привилегии друзей компании.

Чтобы уже сейчас проверить это, можно прямо сейчас после регистрации воспользоваться промокодом «ДРУЗЬЯ10» на заказ доставки или самовывоза и вернуть кешбэком 5%. Продукты привезут за 20 минут, а в приложении отразятся накопленные живчики.

*Промокод действует для новых пользователей до 31 октября 2024 г.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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13:46 Рынок спецтехники в России показывает стремительный рост и нуждается в обелении
13:29 СК сообщил о проверке екатеринбургской гимназии из-за школьной драки
13:23 Бесплатный кофе, живчики и скидки по всей сети. Что дает дружба с сетью магазинов готовой еды
12:54 Два подростка перевернулись на мотоцикле в свердловском селе Тарасково
12:03 В Краснотурьинске мужчина вернул деньги за БАДы из-за ошибки на упаковке
11:52 В Екатеринбурге вынесли приговор двум экс-полицейским за незаконное задержание и избиение горожанина
11:06 В Екатеринбурге обсуждают строительство новой трамвайной ветки через переулок Полимерный
10:49 Под Нижнем Тагилом неизвестный водитель сбил двух подростков на питбайке и убежал
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09:25 В Свердловской области на 20% вырос спрос на строителей дорог
22:04 На полгода лишат свободы жительницу Ивделя за нарушение административных ограничений
21:15 Две книги презентует Белинка на этой неделе
20:32 Ударившая ножом мужа екатеринбурженка оплатит его лечение
19:54 Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила прокурорское представление
19:25 На этой неделе в Ельцин Центре начнётся показ «Пришельца»
19:05 Значительно повысился спрос на новые машины в Свердловской области
18:33 Администрация Екатеринбурга не может найти подрядчика на ремонт дома купца Грачёва
18:17 103 миллиона рублей выделили на реконструкцию системы водоподготовки в свердловском посёлке Троицком
18:08 Для сохранения здания Музея истории Екатеринбурга выделяют 782 тысячи рублей
17:40 В Реже родителям девочки, на которую упала табличка с памятника, выплатят 400 тысяч
17:23 Мигрантам могут запретить работать в общественном транспорте в Свердловской области
17:19 В Екатеринбурге после ремонта на улице Советской вернулся к старому маршруту 34-й троллейбус
16:59 В Свердловской области осуждённого заподозрили в экстремизме
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