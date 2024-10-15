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Бесплатный кофе, живчики и скидки по всей сети. Что дает дружба с сетью магазинов готовой еды
Выгодное предложение сделала известная продуктовая компания
Многие компании стараются отблагодарить клиентов за то, что те выбрали именно их продукт. Для этого существуют программы лояльности. С их помощью любимым клиентам говорят «спасибо» за доверие и постоянство, рассказывают о новинках и акциях, а покупатели получают определенные привилегии.
Всё больше уральцев предпочитают покупку готовой еды в Жизньмарт походам на бизнес-ланч и контейнерам из дома. Магазины выручают, когда на обед совсем нет времени. Нашли пять причин, почему стоит дружить с сетью Жизньмарт.
Одно из главных и наиболее привлекательных преимуществ дружбы с брендом – возможность получать чуть больше. В том числе за счет скидок при покупке.
Специальные цены для друзей Жизньмарта действуют на товары в зале магазинов с картой лояльности. Отсканировав штрих-код карты в приложении (6+), гость получает дисконт на отдельную категорию товаров.
Сейчас во всех магазинах сети действует хард промо — скидки до 55%.
До 31 октября в зале можно приобрести с выгодой напитки, горячие блюда, сэндвичи и многое другое. Например:
В Жизньмарт есть своя виртуальная валюта – живчики. Как их получить и тратить:
В мобильном приложении компания заботливо собирает разделы на любой случай: для поддержания иммунитета в межсезонье, для сытного обеда или плодотворного начала дня, для пикника или сладкого десерта. Здесь можно найти еще больше тематических подборок.
Приложение также облегчит поиск любимых товаров: чтобы всегда быстро найти и заказать напиток или блюдо, достаточно добавить их в избранное.
Не часто выдается шанс получить что-то бесплатно просто за то, что выбираешь эту компании и любишь кофе по утрам. С Жизньмарт такая возможность есть.
Заходите в магазины за вкусным и ароматным кофе: каждый шестой напиток по программе лояльности Жизньмарт Friends – в подарок.
В Екатеринбурге и области высоко оценили сеть готовой продукции Жизньмарт. И по оценкам экспертов, спрос на готовую продукцию вырастет еще почти на 40% до конца 2024 года.
Жизньмарт стремится стать ближе, чтобы возможность просто зайти попить кофе по пути на работу, взять вкусный завтрак или ланч была у каждого. Их точки есть по всему городу. На сегодняшний день насчитывается уже более 360 точек по России и за рубежом. И компания продолжает расти и расширяться.
Присоединиться к Жизньмарт Friends очень легко: достаточно скачать приложение и зарегистрироваться в программе лояльности. После этого станут доступны все привилегии друзей компании.
Чтобы уже сейчас проверить это, можно прямо сейчас после регистрации воспользоваться промокодом «ДРУЗЬЯ10» на заказ доставки или самовывоза и вернуть кешбэком 5%. Продукты привезут за 20 минут, а в приложении отразятся накопленные живчики.
*Промокод действует для новых пользователей до 31 октября 2024 г.
Все актуальные новости Жизньмарт — в Telegram.
Всё больше уральцев предпочитают покупку готовой еды в Жизньмарт походам на бизнес-ланч и контейнерам из дома. Магазины выручают, когда на обед совсем нет времени. Нашли пять причин, почему стоит дружить с сетью Жизньмарт.
Хард промо
Одно из главных и наиболее привлекательных преимуществ дружбы с брендом – возможность получать чуть больше. В том числе за счет скидок при покупке.
Специальные цены для друзей Жизньмарта действуют на товары в зале магазинов с картой лояльности. Отсканировав штрих-код карты в приложении (6+), гость получает дисконт на отдельную категорию товаров.
Сейчас во всех магазинах сети действует хард промо — скидки до 55%.
До 31 октября в зале можно приобрести с выгодой напитки, горячие блюда, сэндвичи и многое другое. Например:
- Фисташковый капучино – 120 рублей.
- Клаб тост с курицей – 99 рублей.
- Паста сырная Фарфалле – 99 рублей.
- Лимонад «Тропик вайб» – 89 рублей.
Живчики за обед
В Жизньмарт есть своя виртуальная валюта – живчики. Как их получить и тратить:
- Живчики копятся с каждой покупки, в зале начисляют 3%, с доставки — 5%.
- Менять их можно на товары из специального раздела Живчикмарт в приложении, либо пожертвовать в благотворительные фонды.
- Пользоваться живчиками можно целый год. Если их не потратить, они сгорят через 365 дней.
Интересные подборки для каждого
В мобильном приложении компания заботливо собирает разделы на любой случай: для поддержания иммунитета в межсезонье, для сытного обеда или плодотворного начала дня, для пикника или сладкого десерта. Здесь можно найти еще больше тематических подборок.
Приложение также облегчит поиск любимых товаров: чтобы всегда быстро найти и заказать напиток или блюдо, достаточно добавить их в избранное.
Кофе в подарок
Не часто выдается шанс получить что-то бесплатно просто за то, что выбираешь эту компании и любишь кофе по утрам. С Жизньмарт такая возможность есть.
Заходите в магазины за вкусным и ароматным кофе: каждый шестой напиток по программе лояльности Жизньмарт Friends – в подарок.
Удобная альтернатива
В Екатеринбурге и области высоко оценили сеть готовой продукции Жизньмарт. И по оценкам экспертов, спрос на готовую продукцию вырастет еще почти на 40% до конца 2024 года.
Жизньмарт стремится стать ближе, чтобы возможность просто зайти попить кофе по пути на работу, взять вкусный завтрак или ланч была у каждого. Их точки есть по всему городу. На сегодняшний день насчитывается уже более 360 точек по России и за рубежом. И компания продолжает расти и расширяться.
Как стать другом Жизньмарт
Присоединиться к Жизньмарт Friends очень легко: достаточно скачать приложение и зарегистрироваться в программе лояльности. После этого станут доступны все привилегии друзей компании.
Чтобы уже сейчас проверить это, можно прямо сейчас после регистрации воспользоваться промокодом «ДРУЗЬЯ10» на заказ доставки или самовывоза и вернуть кешбэком 5%. Продукты привезут за 20 минут, а в приложении отразятся накопленные живчики.
*Промокод действует для новых пользователей до 31 октября 2024 г.
Все актуальные новости Жизньмарт — в Telegram.
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