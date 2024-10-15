На полгода лишат свободы жительницу Ивделя за нарушение административных ограничений

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ивдельский городской суд принял решение лишить свободы женщину, которую неоднократно ловили на несоблюдении административных ограничений, ранее наложенных на неё в судебном порядке. Следующие полгода она может провести в исправительной колонии.Осуждённой на полгода лишения свободы жительнице Ивделя всего-то 28 лет, но за ней уже тянется длинный список уголовных и административных нарушений. Так, она 13 раз привлекалась к административной ответственности за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. Надзор за ней был установлен в мае 2023 года, как за лицом, освобожденным из мест лишения свободы.Ограничительные меры, в частности, предполагали, что данная девушка не должна покидать дома проживания в ночное время суток. Она же не только оказывалась в ночной период в общественных местах, но и находилась при этом в состоянии алкогольного опьянения.Ознакомившись со всеми «подвигами» непоседливой дамы, суд Ивделя и принял решение отправить её в исправительную колонию на полгода. Приговор в законную силу пока не вступил.