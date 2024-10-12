Значительно повысился спрос на новые машины в Свердловской области

«Данные показывают, что автолюбители активно интересуются новыми моделями – в том числе российскими. Например, продажи «Москвича 3» стартовали в конце 2023 года, но автомобиль уже оказался в десятке лидеров. Чтобы облегчить выбор среди широкого ассортимента новых транспортных средств, мы рекомендуем использовать раздел «Новые авто» на «Авито Авто», в котором собраны предложения от проверенных дилеров. На данный момент в каталоге насчитывается более 170 тысяч новых автомобилей от дилеров из разных регионов страны», – комментирует статистику руководитель продаж направления «Новые авто» платформы «Авито» Артем Хомутинников.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В третьем квартале 2024 года в Свердловской области значительно вырос спрос на новые автомобили от дилеров. На это обратили внимание эксперты онлайн-платформы «Авито Авто».На 16 с половиной процентов вырос спрос на новые машины среди жителей Свердловской области. В третьем квартале года они стали чаще обращаться к дилерам с таким запросом, как показывает анализ данных по рынку. Выросло и предложение: дилеры стали больше, чем на 29 процентов выставлять на продажу новинки, чем во втором квартале. При этом цены на машины почти не увеличились: средняя стоимость машины составила 2 321 000 рублей.Если смотреть на то, какие марки пользовались большим спросом у свердловчан в третьем квартале, то впору отмечать победу отечественного автопрома: cамой востребованной среди марок в этой категории стал ВАЗ (LADA): на его долю пришлось 22,7% от спроса. Также часто интересуются покупкой «Москвичей» (11,6%), Changan (7,4%), Chery (7,3%) и Geely (6,3%), — указывает аналитика «Авито Авто».