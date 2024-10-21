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Администрация Екатеринбурга не может найти подрядчика на ремонт дома купца Грачёва
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга не может найти подрядчика на ремонт исторического памятника — дома купца Грачёва на улице Чернышевского, 2. Уже второй аукцион признаётся несостоявшимся из-за отсутствия желающих принять в нём участие — никто не захотел выполнять работы по сохранению ОКН за 2,3 млн рублей ни в сентябре, ни в октябре, следует из данных на портале госзакупок. Вероятнее всего, вскоре будет объявлен очередной аукцион — возможно, с большей начальной ценой.
Примечательно, что дом Грачёва реставрировали в прошлом году — тогда его ремонт был разыгран на торгах единым лотом общей стоимостью 14,5 млн рублей вместе с ремонтом другого здания — дома Марии Алексеевой (супруга писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка) на Царской улице, 7. В 2023 году сообщалось, что памятник архитектуры приводят в порядок к 300-летию Екатеринбурга. Проектная документация для этой реставрации разрабатывалась за 1,7 млн рублей в конце 2022 года. Возможно, повышенное внимание чиновников к внешнему виду особняка обусловлено тем, что здание занимает администрация Ленинского района.
Примечательно, что дом Грачёва реставрировали в прошлом году — тогда его ремонт был разыгран на торгах единым лотом общей стоимостью 14,5 млн рублей вместе с ремонтом другого здания — дома Марии Алексеевой (супруга писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка) на Царской улице, 7. В 2023 году сообщалось, что памятник архитектуры приводят в порядок к 300-летию Екатеринбурга. Проектная документация для этой реставрации разрабатывалась за 1,7 млн рублей в конце 2022 года. Возможно, повышенное внимание чиновников к внешнему виду особняка обусловлено тем, что здание занимает администрация Ленинского района.
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