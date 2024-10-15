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Для сохранения здания Музея истории Екатеринбурга выделяют 782 тысячи рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга выделяет 782 474 рубля на разработку проектно-сметной документации реставрации здания на улице Карла Либкнехта, 26, следует из данных на портале госзакупок. По этому адресу располагается основное здание Музея истории Екатеринбурга.
Согласно информации с сайта госзакупок, работы необходимо выполнить для сохранения объекта культурного наследия, коим является здание музея. Музей располагается в бывшей усадьбе генерала Качки, построенной в стиле русского классицизма в начале XIX века. В советское время здесь располагался музей имени Якова Свердлова. В XXI веке двор между главным домом усадьбы и флигелем накрыли крышей, благодаря чему удалось расширить пространство музея — в образовавшемся помещении теперь проводят различные выставки и массовые мероприятия.
Заявки на участие в аукционе по разработке проектно-сметной документации принимаются до 25 октября. Подрядчик должен иметь лицензию, выданную Министерством Культуры РФ – это обязательное условия при работе с объектами культурного наследия. Когда будет объявлен аукцион непосредственно на выполнение самих работ, пока не сообщается.
Согласно информации с сайта госзакупок, работы необходимо выполнить для сохранения объекта культурного наследия, коим является здание музея. Музей располагается в бывшей усадьбе генерала Качки, построенной в стиле русского классицизма в начале XIX века. В советское время здесь располагался музей имени Якова Свердлова. В XXI веке двор между главным домом усадьбы и флигелем накрыли крышей, благодаря чему удалось расширить пространство музея — в образовавшемся помещении теперь проводят различные выставки и массовые мероприятия.
Заявки на участие в аукционе по разработке проектно-сметной документации принимаются до 25 октября. Подрядчик должен иметь лицензию, выданную Министерством Культуры РФ – это обязательное условия при работе с объектами культурного наследия. Когда будет объявлен аукцион непосредственно на выполнение самих работ, пока не сообщается.
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