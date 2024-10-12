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Прокуратура проверит, как отлавливают собак в Екатеринбурге, после инцидента на Вторчермете
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге после сообщения в СМИ о безнадзорной собаке, которая напала на местную жительницу вблизи детской площадке на Вторчермете, прокуратура организовала проверку.
Ранее портал Е1 сообщил о девушке, которую покусали в районе улиц Агрономической и Военной.
По словам местных жителей, бесхозные собаки давно живут на стройке поблизости, откуда периодически выбираются на детскую площадку, пролезая под забором. В «Спецавтобазе», которая получала заявки на отлов собак в этом месте, сообщили, что периодически приезжают сюда, но на стройку, где живет бездомная стая, не заходят, так как это частная территория.
«Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства на предмет организации и осуществления своевременного отлова безнадзорных животных на территории муниципального образования «город Екатеринбург» организацией-подрядчиком при исполнении условий соответствующего муниципального контракта»,
– сообщили в ведомстве.
Ранее портал Е1 сообщил о девушке, которую покусали в районе улиц Агрономической и Военной.
По словам местных жителей, бесхозные собаки давно живут на стройке поблизости, откуда периодически выбираются на детскую площадку, пролезая под забором. В «Спецавтобазе», которая получала заявки на отлов собак в этом месте, сообщили, что периодически приезжают сюда, но на стройку, где живет бездомная стая, не заходят, так как это частная территория.
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