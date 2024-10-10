Возрастное ограничение 18+
Жителям Свердловской области расскажут о главных трендах в мире финансов и инвестиций
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Жителям Свердловской области расскажут о главных трендах в мире финансов и инвестиций.
«На ежегодной конференции Толк будет два ключевых программных блока: образовательный, для широкой аудитории, и деловой — для тех, чья деятельность связана с финансами и инвестициями», — рассказали в Т-Банке.
В деловой программе конференции, которая стартует 22 октября, запланировано участие членов правительства РФ, Совета Федерации, депутатов ГД из профильных комитетов, представителей Банка России, Московской биржи, крупных бизнесменов и других ключевых фигур финансового рынка.
Спикеры планируют в формате прямых эфиров обсудить, каковы перспективы и драйверы фондового рынка, какие технологии борьбы с мошенниками наиболее эффективны, а также порассуждать о роли непрерывного образования или, так называемого, lifelong learning.
Один из блоков будет посвящен теме «Капитализация фондового рынка России 2030». Спикеры обсудят, какие меры необходимы для того, чтобы удвоить капитализацию фондового рынка в последующие пять лет, и как это может сказаться на розничных инвесторах и компаниях.
Также в числе ключевых тем для обсуждения — стимуляция роста числа IPO и влияние текущих показателей ключевой ставки на развитие рынков капитала.
В блоке об экономике данных спикеры обсудят актуальные технологии борьбы с мошенниками, в том числе ИИ-разработки.
После деловой программы запланирована образовательная часть для инвесторов любого уровня подготовки, которая пройдет с 22 по 25 октября на специальной платформе интенсива, добавили в компании.
«На ежегодной конференции Толк будет два ключевых программных блока: образовательный, для широкой аудитории, и деловой — для тех, чья деятельность связана с финансами и инвестициями», — рассказали в Т-Банке.
В деловой программе конференции, которая стартует 22 октября, запланировано участие членов правительства РФ, Совета Федерации, депутатов ГД из профильных комитетов, представителей Банка России, Московской биржи, крупных бизнесменов и других ключевых фигур финансового рынка.
Спикеры планируют в формате прямых эфиров обсудить, каковы перспективы и драйверы фондового рынка, какие технологии борьбы с мошенниками наиболее эффективны, а также порассуждать о роли непрерывного образования или, так называемого, lifelong learning.
Один из блоков будет посвящен теме «Капитализация фондового рынка России 2030». Спикеры обсудят, какие меры необходимы для того, чтобы удвоить капитализацию фондового рынка в последующие пять лет, и как это может сказаться на розничных инвесторах и компаниях.
Также в числе ключевых тем для обсуждения — стимуляция роста числа IPO и влияние текущих показателей ключевой ставки на развитие рынков капитала.
В блоке об экономике данных спикеры обсудят актуальные технологии борьбы с мошенниками, в том числе ИИ-разработки.
После деловой программы запланирована образовательная часть для инвесторов любого уровня подготовки, которая пройдет с 22 по 25 октября на специальной платформе интенсива, добавили в компании.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге стартует Неделя (не)видимой инвалидности
15 октября 2024
15 октября 2024