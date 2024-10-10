Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Жителям Свердловской области расскажут о главных трендах в мире финансов и инвестиций.«На ежегодной конференции Толк будет два ключевых программных блока: образовательный, для широкой аудитории, и деловой — для тех, чья деятельность связана с финансами и инвестициями», — рассказали в Т-Банке.В деловой программе конференции, которая стартует 22 октября, запланировано участие членов правительства РФ, Совета Федерации, депутатов ГД из профильных комитетов, представителей Банка России, Московской биржи, крупных бизнесменов и других ключевых фигур финансового рынка.Спикеры планируют в формате прямых эфиров обсудить, каковы перспективы и драйверы фондового рынка, какие технологии борьбы с мошенниками наиболее эффективны, а также порассуждать о роли непрерывного образования или, так называемого, lifelong learning.Один из блоков будет посвящен теме «Капитализация фондового рынка России 2030». Спикеры обсудят, какие меры необходимы для того, чтобы удвоить капитализацию фондового рынка в последующие пять лет, и как это может сказаться на розничных инвесторах и компаниях.Также в числе ключевых тем для обсуждения — стимуляция роста числа IPO и влияние текущих показателей ключевой ставки на развитие рынков капитала.В блоке об экономике данных спикеры обсудят актуальные технологии борьбы с мошенниками, в том числе ИИ-разработки.После деловой программы запланирована образовательная часть для инвесторов любого уровня подготовки, которая пройдет с 22 по 25 октября на специальной платформе интенсива, добавили в компании.