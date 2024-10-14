В Екатеринбурге сделали сложную операцию коту с тяжёлой травмой головы

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В середине сентября в екатеринбургский приют для больных и бродячих животных «Клякса» попал кот, на которого было сложно взглянуть без боли. На голове бедняги зияла открытая рана, полученная им неведомо при каких обстоятельствах. Из-за того, что лечить животное долгое время было некому, инфекция усугубила положение, распространившись по голове кота, подгрызая ухо и практически «съев» один глаз.В итоге Аполлинарию (так назвали кота) повезло — он попал к людям, которые не отказываются даже от самых тяжёлых подопечных. В ветеринарной клинике доктора Тебенькова кота взялись подлечить в долг. «Подлечить» — это значит не только почистить рану, но и сделать сложную пластическую операцию, чтобы прикрыть кожей и шерстью обнажённую плоть.Самое опасное теперь позади. Без одного глаза, с большими, точно у монстра Франкенштейна, шрамами, но Аполлинарий сможет прожить полноценной жизнью оставшиеся ему кошачьи жизни. А вот у спасителей его проблемы остались. Лечение и операция хвостатого мученика обошлись почти в 100 тысяч рублей, которые пусть не сразу, пусть постепенно, но нужно отдавать… А есть ведь ещё и другие долги за лечение других хвостатых бедолаг.Помочь «Кляксе» покрывать долги перед ветклиникой и выхаживать вылеченных собак и кошек (а их в приюте за годы работы собралась не одна сотня) можно по реквизитам, указанным ниже.