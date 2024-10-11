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На 7,5 часов задержали рейс из Екатеринбурга в Ульяновск
Фото: Владислав Постников
В Кольцово задержался рейс самолета авиакомпании Red Wigns по маршруту Екатеринбург-Ульяновск. Вылет перенесли на семь с половиной часов.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, самолёт должен был вылететь сегодня, 16 октября, в 17.00, но рейс перенесли на 17 октября 00.30. Подчеркивается, что пассажиров заблаговременно предупредили о задержке.
Причина переноса рейса не уточняется.
В прокуратуре обещали проконтролировать соблюдение прав пассажиров.
Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, самолёт должен был вылететь сегодня, 16 октября, в 17.00, но рейс перенесли на 17 октября 00.30. Подчеркивается, что пассажиров заблаговременно предупредили о задержке.
Причина переноса рейса не уточняется.
В прокуратуре обещали проконтролировать соблюдение прав пассажиров.
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