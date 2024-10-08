Неогороженный скотомогильник обнаружили в Алапаевском районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области обнаружили скотомогильник, у которого не было ограждения. Её нашли специалисты Россельхознадзора, с августа проверявшие, как в регионе утилизируются биологические отходы.В селе Кировское Алапаевского района была обследована биотермическая яма с нарушениями обязательных требований ветеринарного законодательства. Периметр скотомогильника не огражден, что позволяет людям и животным проникнуть на территорию скотомогильника», – рассказали в Россельхознадзоре.В такой ситуации возникает риск распространения инфекционных заболеваний. В связи с этим юридическому лицу, в чьей собственности находится неогороженный скотомогильник, выдано предостережение.Всего в Свердловской области насчитывается 258 скотомогильников, из которых 22 сибиреязвенные.