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Неогороженный скотомогильник обнаружили в Алапаевском районе
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области обнаружили скотомогильник, у которого не было ограждения. Её нашли специалисты Россельхознадзора, с августа проверявшие, как в регионе утилизируются биологические отходы.
В селе Кировское Алапаевского района была обследована биотермическая яма с нарушениями обязательных требований ветеринарного законодательства. Периметр скотомогильника не огражден, что позволяет людям и животным проникнуть на территорию скотомогильника», – рассказали в Россельхознадзоре.
В такой ситуации возникает риск распространения инфекционных заболеваний. В связи с этим юридическому лицу, в чьей собственности находится неогороженный скотомогильник, выдано предостережение.
Всего в Свердловской области насчитывается 258 скотомогильников, из которых 22 сибиреязвенные.
В селе Кировское Алапаевского района была обследована биотермическая яма с нарушениями обязательных требований ветеринарного законодательства. Периметр скотомогильника не огражден, что позволяет людям и животным проникнуть на территорию скотомогильника», – рассказали в Россельхознадзоре.
В такой ситуации возникает риск распространения инфекционных заболеваний. В связи с этим юридическому лицу, в чьей собственности находится неогороженный скотомогильник, выдано предостережение.
Всего в Свердловской области насчитывается 258 скотомогильников, из которых 22 сибиреязвенные.
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